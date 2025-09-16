Newsletter
Hep Solar erschließt italienischen Markt 

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Bildagentur PantherMedia / Cavan
Italien ist derzeit der viertgrößte Solarmarkt der EU.

Der Solarspezialist Hep Solar wagt den Schritt nach Italien und plant dort eine Projektpipeline von bis zu 500 Megawattpeak. Warum Italien als Wachstumsmarkt für Solar- und Speicherlösungen so attraktiv ist.

Hep Solar erweitert seine Aktivitäten in Europa und steigt in den italienischen Markt ein. Damit ist das Unternehmen aus Güglingen nun neben Deutschland und Polen in einem weiteren Markt aktiv. In den kommenden zwei Jahren will Hep Solar dort eine Projektpipeline von 400 bis 500 Megawattpeak aufbauen. Erste Flächen und Projekte hat das Unternehmen bereits gesichert.

„Mit dem Eintritt in den italienischen Markt setzen wir unsere Strategie konsequent fort, den europäischen Markt stärker in den Fokus zu rücken“, sagt Martin Vogt, Global Head of Project Development. Italien zähle zu den dynamischsten Solarmärkten Europas mit ehrgeizigen Ausbauzielen und einer hohen Nachfrage nach Photovoltaik und Speicherlösungen. Für Hep Solar sei das nicht nur eine Chance, die Präsenz in Europa auszubauen, sondern auch ein Beitrag zur geografischen Diversifikation des Projektportfolios.

