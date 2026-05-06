Balkonkraftwerke: Einstieg wird für Verbraucher einfacher

Der Markt für Balkonkraftwerke wächst weiter. Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind inzwischen mehr als 1,3 Millionen Anlagen in Deutschland registriert. Die offiziell gemeldeten Systeme erreichen zusammen eine Leistung von rund 1,4 Gigawatt. Branchenbeobachter rechnen zusätzlich mit einer hohen Zahl nicht registrierter Anlagen.

Für Verbraucher ist der Einstieg derzeit besonders interessant. Zwar bleibt die zulässige Einspeiseleistung bei 800 Watt. Die erlaubte Modulleistung wurde jedoch deutlich ausgeweitet. Zulässig sind heute Anlagen mit bis zu 2.000 Watt Peak Modulleistung.

Dadurch setzen viele Hersteller auf größere Modulflächen. Während frühere Balkonkraftwerke häufig 600 bis 800 Watt Modulleistung boten, erreichen moderne Systeme oft 1.600 bis 2.000 Watt Peak. Das kann vor allem bei bewölktem Wetter oder im Winter höhere Erträge ermöglichen.

Mehr Leistung bei begrenzter Einspeisung

Diskutiert wird bereits die nächste Entwicklungsstufe. Neue VDE-Regelungen ermöglichen theoretisch auch größere Plug-and-Play-Anlagen mit mehreren Kilowatt Modulleistung, sofern die tatsächliche Einspeisung auf 800 Watt begrenzt bleibt.

Entscheidend ist für viele Haushalte aber die einfachere Anmeldung. Seit dem Solarpaket I reicht in der Regel die Registrierung im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Eine zusätzliche Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt. Auch herkömmliche Schuko-Stecker sind inzwischen offiziell zulässig.

Ältere Ferraris-Zähler dürfen vielerorts übergangsweise weiter genutzt werden. Damit sind mehrere frühere Hürden weggefallen: Module montieren, Wechselrichter anschließen, registrieren und eigenen Strom erzeugen.

Rechtliche Erleichterungen für Mieter

Auch rechtlich hat sich die Lage für Nutzer verbessert. Seit Oktober 2024 gelten Balkonkraftwerke als „privilegierte Maßnahme“. Vermieter oder Eigentümergemeinschaften können die Installation damit nicht mehr ohne sachlichen Grund verweigern.

Für viele Mieter wird die eigene Solarstromproduktion dadurch realistischer. Parallel entwickelt sich die Technik weiter. Besonders Batteriespeicher gelten als Wachstumstreiber. Viele Anbieter kombinieren Balkonkraftwerke inzwischen mit kompakten Speichern von einer bis drei Kilowattstunden Kapazität.

Überschüssiger Solarstrom kann damit gespeichert und später am Abend oder in der Nacht genutzt werden. Einige Anbieter nennen Eigenverbrauchsquoten von bis zu 80 Prozent.

Kosten sinken, Speicher verteuern Systeme

Auch wirtschaftlich bleiben Balkonkraftwerke interessant. Einfache Komplettsets ohne Speicher sind teilweise bereits für rund 400 bis 600 Euro erhältlich. Systeme mit Speicher kosten meist zwischen 1.200 und 2.500 Euro.

Je nach Stromverbrauch, Standort und Eigenverbrauch können sich viele Anlagen innerhalb von drei bis acht Jahren amortisieren. Balkonkraftwerke entwickeln sich damit von einfachen Zwei-Modul-Lösungen zu kleinen Energiesystemen mit Speicher, App-Steuerung und höherer Leistung.