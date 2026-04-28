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Wechsel im Vorstand der Hep-KVG

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Nikolai Noeske
Foto: Hep
Nikolai Noeske

Bei der Hep Kapitalverwaltung AG steht ein Wechsel im Vorstand an: Dr. Nikolai Noeske übernimmt zum 1. Mai die Verantwortung für das Risikomanagement.

Der Aufsichtsrat der Hep Kapitalverwaltung AG hat Nikolai Noeske mit Wirkung zum 1. Mai zum Chief Risk Officer berufen. Der 48-Jährige folgt auf Olaf Timm, ebenfalls 48, dessen Vorstandsmandat turnusgemäß zum 30. April endet. Timm verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.

Noeske gehört der Hep-KVG seit August 2024 an. Als Senior Expert Risk Management ist er bereits mit den internen Prozessen der Gesellschaft vertraut. Zuvor sammelte er langjährige Erfahrung im internationalen Finanzsektor, insbesondere in den Bereichen Risikomanagement und Governance.

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