Mipim 2026: Investoren kehren zurück – bleiben aber selektiv

„Die wichtigste Botschaft, die in diesem Jahr von der Mipim ausging, war, dass der europäische Immobilienmarkt die Korrekturphase hinter sich gelassen hat und sich nun auf die Positionierung konzentriert. Die Stimmung in Cannes war konstruktiv und positiver als in den vergangenen Jahren, doch die Marktteilnehmer fokussieren sich auf einen disziplinierten Kapitaleinsatz.

Die Gespräche waren von geopolitischen Sorgen, deren Auswirkungen auf die Märkte und dem allgegenwärtigen Thema KI sowie ihrem zunehmenden Einfluss geprägt. Investoren kehren in den Markt zurück, werden jedoch selektiver, was die Allokation ihres Kapitals und die Bewertung von Risiken betrifft.

In unseren Gesprächen in dieser Woche zeigte sich zudem klar die wachsende Bedeutung von Sale-Leasebacks als Finanzierungslösung für Unternehmen. Im aktuellen Umfeld bleibt der Zugang zu flexiblem Kapital für viele Unternehmen eine zentrale Priorität, und Sale-Leasebacks werden zunehmend genutzt, um Liquidität freizusetzen, Reinvestitionen und Modernisierung zu unterstützen sowie M&A-Aktivitäten zu ermöglichen.

Was auf der MIPIM ebenfalls deutlich wurde, ist, dass die Fähigkeit zur Umsetzung heute wichtiger ist denn je. Während die Preisgestaltung auf den ersten Blick ein wesentlicher Teil der Gesamtgeschichte ist, erweist sich für Unternehmen bei der Prüfung eines Sale-Leasebacks insbesondere die Fähigkeit als entscheidend, Transaktionen ganzheitlich über verschiedene Jurisdiktionen, Steuerstrukturen, Mietvertragsbedingungen und die Bonität der Mieter hinweg zu bewerten.

Tatsächlich sehen wir unsere Fähigkeit, komplexe, grenzüberschreitende Transaktionen über mehrere Jurisdiktionen hinweg umzusetzen, als einen wesentlichen Vorteil – einen Vorteil, der weiterhin attraktive Opportunitäten in Bereichen schafft, in denen andere nicht ohne Weiteres konkurrieren können.

Mit Blick nach vorn erwarten wir, auch weiterhin attraktive Transaktionsmöglichkeiten zu finden. Entscheidend ist, geduldig zu bleiben – in diesem Markt werden Preisdisziplin, sorgfältige Kreditprüfung und die strategische Relevanz der Immobilie wichtiger denn je sein.“