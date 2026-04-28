Private Debt: Creditreform sieht höhere Anforderungen an Risikoprüfung

Private Debt, also Kredite an Unternehmen durch Nicht-Banken, hat sich in den vergangenen Jahren von einer alternativen Finanzierungsform zu einem festen Bestandteil der Unternehmensfinanzierung entwickelt. Besonders im europäischen Mid-Market nutzen Unternehmen entsprechende Finanzierungen zunehmend als Ergänzung oder Alternative zum Bankkredit.

Gleichzeitig bleibt der Markt schwerer einzuordnen als öffentliche Kreditmärkte. Dort spiegeln sich Risiken laufend in Preisen wider. Im Private-Debt-Segment erschweren Illiquidität und modellbasierte Bewertungen dagegen eine zeitnahe Einschätzung der Kreditqualität.

Mit dem ersten Private Debt Monitor will Creditreform Rating diese Lücke verkleinern. Die Ratingagentur stellt dafür Kreditprofile von Private-Debt-finanzierten Unternehmen systematisch der Gesamtwirtschaft gegenüber.

Private Debt im Mid-Market gewinnt an Gewicht

Nach Angaben von Creditreform Rating tritt der Markt nach Jahren starken Wachstums zunehmend in eine Phase ein, in der Auswahl, Strukturqualität und Risikodifferenzierung wichtiger werden. Banken agieren selektiver, während Unternehmen weiter flexible Finanzierungen nachfragen, insbesondere bei M&A-Transaktionen.

Dr. Benjamin Mohr, Mitglied der Geschäftsleitung der Creditreform Rating AG, verweist darauf, dass niedrige Volatilität und moderat erscheinende Ausfallraten nicht automatisch für geringe Risiken stehen. Die Analysen zeigten, dass Private-Debt-finanzierte Unternehmen häufig überdurchschnittliche operative Margen aufweisen, zugleich aber höhere Verschuldungsgrade und eine geringere Zinsdeckung haben.

Damit rückt weniger die reine Profitabilität in den Vordergrund als das Zusammenspiel aus Ertragskraft, Kapitalstruktur und Finanzierungskosten. Für Investoren wird laut Creditreform entscheidend, Kreditrisiken differenziert zu analysieren und aktiv zu steuern.

Höhere Verschuldung verlangt genauere Analyse

Das Kreditprofil Private-Debt-finanzierter Unternehmen ist nach Einschätzung der Ratingagentur nicht grundsätzlich schwächer, aber komplexer. Stabilität entsteht vor allem durch belastbare Cashflows, eine tragfähige Kapitalstruktur und eine aktive Steuerung durch Gläubiger.

Eine höhere Verschuldung und stärkere Zinssensitivität machen Private Debt nicht automatisch riskanter. Sie erhöhen aber die Anforderungen an Auswahl und Portfoliosteuerung. Wichtig sind robuste Margen, ausreichende Liquiditätspuffer und Finanzierungsstrukturen, die auch bei unsicheren makroökonomischen Rahmenbedingungen bestehen können.

Da Risiken im Private-Debt-Markt häufig erst mit Verzögerung sichtbar werden und klassische Marktindikatoren nur eingeschränkt greifen, gewinnen operative Frühindikatoren, Covenants und laufendes Kreditmonitoring an Bedeutung.

Monitor richtet sich an Investoren und Asset Manager

Der Private Debt Monitor soll künftig regelmäßig Entwicklungen im europäischen Private-Debt-Markt mit Fokus auf Direct Lending analysieren. Er betrachtet Marktvolumen, Kapitalflüsse, strategische Verschiebungen sowie die Folgen von Makroökonomie, Zinsen und Refinanzierungsstrukturen für Kreditvergabe und Risikoprofile.

Die Publikation richtet sich an Investoren, Kreditinstitute und Asset Manager. Sie soll eine Grundlage liefern, um Marktgeschehen und strukturelle Trends im Private-Debt-Segment einzuordnen.