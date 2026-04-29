Immobilienkauf: Diese Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden

Viele Kunden haben Angst, beim Immobilienkauf Fehler zu machen, die viel Geld und Nerven kosten können. Sie möchten wissen, welche typischen Fehler sie vermeiden und wie sie sich bestmöglich absichern können.

Die Antwort: Ein wesentlicher erster Schritt zur Vermeidung von Fehlern beim Immobilienkauf ist die Prüfung der vollständigen Verkaufsunterlagen. Dazu gehören das Exposé, Kurzexposé, Preisliste und alle weiteren Unterlagen, die von einem professionellen Immobilienanbieter oder Makler zur Verfügung gestellt werden. Diese Unterlagen bilden die Grundlage für eine strukturierte und fundierte Prüfung und helfen, von Anfang an Transparenz und Sicherheit im Kaufprozess zu schaffen.

Beim Immobilienkauf können Fehler teuer werden. Es gibt jedoch typische Fehler, die sich mit guter Vorbereitung und professioneller Beratung vermeiden lassen. Umso wichtiger ist Ihre Rolle als Berater.

Typische Fehler und Lösungsvorschläge

Fehlende Prüfung der Unterlagen: Verkaufsunterlagen, Grundbuch, Teilungserklärung oder Mietverträge werden nicht geprüft. Lösung: Vor dem Kauf alle Unterlagen einholen und prüfen. Lage wird falsch bewertet, über- oder unterschätzt: Es wird nur auf den Preis geschaut, nicht auf Mikrolage, Nachfrage und Infrastruktur. Lösung: Lageanalyse durchführen, Leerstandsraten prüfen und Umgebung besichtigen. Zu geringe Kalkulation der Nebenkosten: Nur der Kaufpreis wird berücksichtigt, Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Maklergebühren werden vergessen. Lösung: Mit sieben bis zehn Prozent Nebenkosten kalkulieren und Rücklagen einplanen. Fehlende Rücklagenplanung: Kein Puffer für Instandhaltungen oder Leerstand. Lösung: langfristig Rücklagen von etwa 0,5 Euro pro Quadratmeter monatlich einplanen. Überstürzter Kauf ohne Vergleich: Erste Immobilie wird ohne Vergleich gekauft. Lösung: Mehrere Angebote vergleichen (Rendite, Lage, Zustand) und eine strukturierte Vergleichstabelle nutzen. Finanzierung wird falsch geplant: Rate ist zu hoch oder zu niedrig kalkuliert, Sondertilgungen und Flexibilität fehlen. Lösung: Finanzierung mit Puffer planen, langfristige Zinsbindung prüfen und Rate passend zur Lebenssituation wählen. Emotionale Entscheidungen: Sympathie für die Immobilie ersetzt nüchterne Analyse. Lösung: Objektiv auf Zahlen, Lage und Zustand achten.

Praxisbeispiel

Ein Käufer wollte eine Eigentumswohnung kaufen, weil sie ihm optisch gefiel, ohne die Teilungserklärung und das Protokoll der Eigentümerversammlung zu prüfen. Erst nach dem Kauf stellte sich heraus, dass eine teure Dachsanierung beschlossen war, an deren Kosten er sich beteiligen musste. Hätte er die Unterlagen vorher geprüft oder sich beraten lassen, hätte er den Kaufpreis nachverhandeln oder sich für eine andere Immobilie entscheiden können.

Abbildung: Typische Fehler beim Immobilienkauf

Ihre Aufgabe als Berater

Als Berater helfen Sie Ihrem Kunden, diese typischen Fehler zu vermeiden, indem Sie eine strukturierte Vorgehensweise vermitteln. Sie erstellen Checklisten, prüfen Unterlagen, analysieren die Lage, vergleichen Immobilienangebote und unterstützen bei der Finanzierungsplanung. So helfen Sie Ihrem Kunden, eine fundierte und sichere Kaufentscheidung zu treffen.

Checkliste zur Fehlervermeidung

Unterlagen prüfen: Verkaufsunterlagen, Grund­buch, Teilungserklärung, Protokolle, Energieausweis

Lage analysieren: Mikrolage, Infrastruktur, Leerstandsquote

Finanzierung realistisch kalkulieren und Rücklagen einplanen

Nebenkosten und Kaufnebenkosten berücksichtigen

Vergleich mehrerer Objekte

Bei Unsicherheiten Expertenrat einholen

Diese Checkliste können Sie Ihrem Kunden an die Hand geben, um Sicherheit im Kaufprozess zu schaffen.

Warum eine persönliche Besichtigung wichtig ist

Eine persönliche Besichtigung vor Ort ist für den Kaufprozess unerlässlich. Für den Kunden, um ein Gefühl für die Immobilie, die Atmosphäre, das Wohnumfeld und die praktische Lage zu bekommen. Für den Vermittler ist die Besichtigung vor der Beratung ebenso wichtig, um nicht nur nüchterne Zahlen zu kennen, sondern selbst ein authentisches Gefühl für die Immobilie zu entwickeln und zu vermitteln.

Sie erkennen potenzielle Mängel und können diese in die Beratung einfließen lassen.

Sie prüfen Lichtverhältnisse, Geräuschkulisse, Gerüche und den Zustand von Gemeinschaftsflächen.

Sie erleben die Mikrolage: Wie wirkt die Straße, wie ist die Parkplatzsituation, wie ist die Anbindung an ÖPNV und Einkaufsmöglichkeiten?

Sie können die Perspektive des Mieters einnehmen. Beispielsweise: „Wo ist der nächste Bäcker, um am Sonntag Morgen seine Liebste mal kurz mit frischen Brötchen und Croissants überraschen zu können?”

Sie bauen Vertrauen auf, indem Sie dem Kunden Ihre ehrliche Einschätzung auf Grundlage eigener Eindrücke geben können.

Sie stärken die emotionale Entscheidungsfindung des Kunden, indem Sie dessen Bauchgefühl unterstützen.

Eine Besichtigung ist damit weit mehr als eine Formalität – sie ist ein zentraler Bestandteil einer fundierten Beratung und Kaufentscheidung.

Zusammenfassung

Viele Fehler beim Immobilienkauf lassen sich mit guter Vorbereitung und professioneller Begleitung vermeiden. Als Berater helfen Sie Ihrem Kunden, typische Fehler zu erkennen, Lösungen umzusetzen und die Immobilie als nachhaltige Kapitalanlage oder Eigenheim sicher zu erwerben.

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Über den Autor: Curt-Rudolf Christof beschreibt sich als Immobilienexperte, Vertriebsethiker und Fachbuchautor. Seit über 35 Jahren beschäftigt er sich mit Immobilieninvestitionen und der Beratung privater Kapitalanleger – von der Kundenberatung bis zur Produktentwicklung.

Das Buch „Überzeugt überzeugen“ zielt darauf, wie Immobilienberatung verständlich und verantwortungsvoll gelingen kann. 258 Seiten, erschienen im Verlag BoD Books on Demand, ISBN: 978-3-6951-4293-4. Weitere Informationen: www.CurtRudolfChristof.de