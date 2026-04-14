TSO vermietet 2025 mehr als 41.000 Quadratmeter Gewerbefläche

TSO, der Spezialist für Gewerbeimmobilien im Südosten der USA, hat das Geschäftsjahr 2025 mit einer Gesamtvermietungsleistung von mehr als 41.000 Quadratmetern abgeschlossen (ohne Self-Storage). Die vermietete Fläche entspricht in etwa sechs Fußballfeldern und verdeutlicht die anhaltend hohe Nachfrage nach den Immobilien des Unternehmens in wirtschaftlich starken US-Regionen. Insgesamt wurden im Jahr 2025 87 Mietverträge erfolgreich abgeschlossen, welche die Ertragssituation der Beteiligungen langfristig verbessern.

Büroflächen als klarer Schwerpunkt der Vermietungsleistung

Der Großteil der Vermietungsleistung entfiel auf das Segment Office. Mit einem Anteil von 90,88 Prozent dominierten Büroflächen erneut das Vermietungsgeschehen. Ergänzt wurde die Gesamtvermietungsleistung durch das Segment Retail, auf das 9,12 Prozent entfielen. Vermietungen im Bereich Self-Storage sind – wie in den Vorjahren – nicht Bestandteil der ausgewiesenen Gesamtvermietungsleistung.

TSO Active Property III: Größter Beitrag zur Vermietungsleistung

Den größten Anteil an der Gesamtvermietungsleistung im Jahr 2025 erzielte das Portfolio des TSO Active Property III. Auf diese Beteiligung entfielen insgesamt 14.200 Quadratmeter vermietete Fläche. Dies unterstreicht die Qualität des Portfolios sowie die gezielte Investitionsstrategie von TSO in wachstumsstarke Standorte mit nachhaltiger Nachfrage.

Georgia prägt die Vermietungsleistung maßgeblich

Im Bundesstaatenranking lag Georgia mit großem Abstand an der Spitze. Insgesamt entfielen ca. 77 Prozent der gesamten Vermietungsleistung auf diesen Bundesstaat. Es folgen Florida mit 10 Prozent und Virginia mit 7 Prozent.

Auch auf Stadtebene bleibt die Metropolregion um den Unternehmenssitz in Atlanta der wichtigste Markt für TSO. Der größte Teil der Vermietungsleistung entfiel auf folgende Städte:

Atlanta (GA): 68 Prozent Vero Beach (FL): 8 Prozent Duluth (GA): 7 Prozent

In Vero Beach (Florida) wurden im Jahr 2025 insbesondere Retail-Flächen erfolgreich vermietet. Zu den Mietern zählen unter anderem namhafte Modemarken, was die Attraktivität des Standorts für international etablierte Einzelhandelsmarken unterstreicht.

Christian Kunz, Sales- und Marketing-Manager von TSO, erklärt: „Mit einer Gesamtvermietungsleistung von über 41.000 Quadratmetern und insgesamt 87 abgeschlossenen Mietverträgen haben wir im Jahr 2025 erneut gezeigt, dass unser Portfolio auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld tragfähig ist. Gerade in einer Phase, in der Finanzierungen selektiver werden und viele Marktteilnehmer vorsichtiger agieren, kommt es stärker auf Standortqualität, bonitätsstarke Mieter und aktives Asset Management an. Besonders die hohe Nachfrage nach Büroflächen in wirtschaftlich starken Regionen wie der Metropolregion Atlanta bestätigt unsere strategische Ausrichtung auf leistungsfähige Standorte im Südosten der USA mit belastbarer Nachfragebasis. Der Fokus auf langfristige Mietverhältnisse und eine stabile Mieterstruktur schafft eine verlässliche Ertragsbasis und nachhaltigen Mehrwert für unsere Anleger.“