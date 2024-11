M&M-Rating Privathaftpflicht- und Wohngebäude 2024: „Sehr viele Tarife mit sehr guten Versicherungschutz“

Der Markt für Privathaftpflicht- und Wohngebäudeversicherungen wird zunehmend differenzierter und vielschichtiger. Eine aktuelle Morgen & Morgen-Analyse zeigt, dass die Tarife spezifisch auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen ausgerichtet und immer flexibeler gestaltet sind. Hinzu komme ein hohes Maß an Bedingungsqualität, schreibt Morgen & Morgen-Rating-Bereichsleiter Thorsten Saal. Die Differenzierung erfolgt durch diverse Tarifbausteine, die in der Beratung sinnvoll kombiniert werden müssen, um bedarfsgerechten Schutz zu gewährleisten.

Thorsten Saal | Prokurist, Bereichsleiter Mathematik & Rating ´

Das M&M Rating Privathaftpflicht

Das M&M Rating Privathaftpflicht ist tarifbezogen. Da viele Versicherer verschiedene Tarife mit unterschiedlichem Leistungsumfang anbieten, unterteilt sich das Rating passend zu den vier Zielgruppen: Familie, Paar ohne Kind, Single mit Kind und Single.

In der Kategorie Familien erhalten 183 Tarife die höchste Bewertung von fünf Sternen und werden somit als „ausgezeichnet“ eingestuft. Für Paare sind es 89 Tarife, für Singles 175 Tarife und für Alleinerziehende mit einem Kind 82 Tarife. Insgesamt zeigt sich, dass eine große Anzahl an Tarifen die hohen Qualitätsanforderungen für eine Fünf-Sterne-Bewertung erfüllt. Vier Sterne, die für eine sehr gute Bewertung stehen, werden in der Familienkategorie an 50 Tarife vergeben.

Paare finden 34 sehr gut bewertete Tarife, Singles 66 und Alleinerziehende mit einem Kind 28. Tarife mit durchschnittlicher Bewertung, also drei Sterne, sind für Familien 69-mal verfügbar, für Paare 38-mal, für Singles 64-mal und für Alleinerziehende mit einem Kind 16-mal.

Schwache und sehr schwache Tarife, die nur zwei beziehungsweise einen Stern erhalten, sind seltener vertreten. „Das Angebot der Privaten Haftpflichttarife zeichnet sich erneut durch eine Vielzahl an top bewerteten Tarifen aus“, beschreibt Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik und Rating, das aktuelle Ratingergebnis.

Die Mindestkriterien für das M&M-Rating Privathaftpflicht

M&M Rating Privathaftpflicht – voll oder eingeschränkt erfüllt, um die Bewertung von vier* oder fünf Sternen zu erhalten Der Versicherungsschutz besteht bei Auslandsaufenthalten innerhalb der Europäischen Union (EU) ohne zeitliche Begrenzung. Der Versicherungsschutz besteht bei weltweiten Auslandsaufenthalten (ohne geographische Einschränkung, ggf. mit zeitlicher Begrenzung).* Kriterium für Familien und Single mit Kind: Der Versicherungsschutz besteht für Schäden durch deliktunfähige Personen. Schäden durch reine Gefälligkeitshandlungen sind bedingungsgemäß mitversichert. Der Versicherungsschutz umfasst Mietsachschäden an beweglichen Sachen.* Der Versicherungsschutz umfasst Mietsachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen.* Bedingungsgemäß ist ausdrücklich die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mitversichert.* Der Versicherer verzichtet auf unübliche Einschränkungen bzw. Klauseln, die nicht zu den ratingrelevanten Sachverhalten gehören.* © MORGEN & MORGEN GmbH | Stand 10/2024

M&M-Rating Privathaftpflicht – Sterneverteilung 2024

Ratingbewertung Anzahl Tarife für Familien Anzahl Tarife für Paare Anzahl Tarife für Single Anzahl Tarife für Single mit Kind 5 Sterne – ausgezeichnet 183 89 175 82 4 Sterne – sehr gut 50 34 66 28 3 Sterne – durchschnittlich 69 38 64 16 2 Sterne – schwach 37 25 22 5 1 Stern – sehr schwach 44 21 27 12 Ein Vergleich zu den Vorjahresergebnissen ist aufgrund einer geänderten Zählweise der Tarife/Tarifkombinationen nicht möglich. © MORGEN & MORGEN GmbH | Stand 10/2024

