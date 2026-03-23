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Nahost-Krieg überlagert Konjunkturdaten und Zentralbanksignale

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
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Die Geopolitik dominiert die Märkte, während Daten, Zentralbanken und Energiemärkte weitere Signale liefern.

Die Finanzmärkte starten mit einem dominanten Risikofaktor in die Woche: dem Krieg im Nahen Osten. Gleichzeitig liefern Konjunkturdaten, Zentralbanksignale und Entwicklungen an den Energiemärkten wichtige Hinweise für Anleger. Noch aber steht ein Thema über allem.

Anleger wägen die Risiken im Nahen Osten gegen makroökonomische Daten, Signale der Zentralbanken und Entwicklungen auf den Energiemärkten ab – doch einstweilen dominiert der Krieg die Agenda deutlich, sagt Christian Gattiker, Head of Research bei Julius Bär:

Anleger beginnen die Woche in Ungewissheit – die Entwicklungen rund um den Iran und den Nahen Osten insgesamt bestimmen die Lage. Die Herausforderung liegt nicht in einem Mangel an Informationen, sondern im Gegenteil: in der aktuellen instabilen Lage sind zahlreiche Eskalationspfade möglich, die schwer abzuschätzen sind. 

In einem solchen Umfeld können traditionelle makroökonomische Impulse leicht in den Hintergrund geraten, wenn sie neben dem dominanten Thema Geopolitik keine Aufmerksamkeit erfahren. Ein Blick über den Tellerrand des Krieges hinaus kann gleichwohl lohnen. 

Branchenführer der Energiebranche versammeln sich diese Woche auf der von S&P Global veranstalteten CERAWeek in Houston. Energiemärkte reagieren empfindlich auf geopolitische Störungen und Signale zur Angebotsdynamik. Investitionstrends oder politischen Reaktionen können unmittelbare Auswirkungen auf Inflationserwartungen und Vermögenspreise haben. 

Makroökonomische Daten liefern zusätzliche Einblicke. Die vorläufigen Einkaufsmanagerindex-Werte der wichtigsten Volkswirtschaften bieten einen aktuellen Überblick über die globale Wachstumsdynamik, während die neuesten Inflationsdaten aus Europa und Asien Aufschluss darauf geben, inwieweit es Zentralbanken gelingt, die Inflation in den Griff zu bekommen. In den USA werden Konjunkturindikatoren und Daten zur Verbraucherstimmung auf Anzeichen für eine robuste Binnennachfrage hin beobachtet. 

Die Kommunikation der Zentralbanken bleibt aktiv, wobei Entscheidungsträger der EZB und anderer wichtiger Institutionen weitere Hinweise auf das Gleichgewicht zwischen Wachstumsrisiken und anhaltender Inflation geben. Unterdessen ergänzt eine Reihe von Zinsentscheidungen in den Schwellenländern das allgemeine politische Bild und verdeutlicht die divergierenden wirtschaftlichen Entwicklungen. 

Über Makroökonomie und Politik hinaus unterstreichen globale politische und wirtschaftliche Foren – darunter hochrangige Treffen in Europa und Asien – die zunehmende Verflechtung von Geopolitik, Handel und Kapitalströmen. Die Fixierung der Märkte auf geopolitische Risiken wird sich wohl erst dann verringern, wenn eingehende Daten oder politische Signale stark genug sind, um das aktuelle Narrativ in Frage zu stellen.

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