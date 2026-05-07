19 neue Kryptowährungen: eToro erweitert Auswahl für Anleger

Die Handels- und Investmentplattform eToro hat 19 weitere Kryptowährungen in ihr Angebot aufgenommen. Nutzer können damit inzwischen über 200 digitale Werte handeln. Zu den neu gelisteten Kryptowährungen zählen unter anderem DoubleZero (2Z), Avantis (AVNT), Virtual (VIRTUAL), MemeCore (M), Horizen (ZEN) und Venice Token (VVV).

Mit der Erweiterung will eToro Anlegern ein breiteres Spektrum an Krypto-Projekten zugänglich machen. Neben digitalen Vermögenswerten sind über die Plattform auch Aktien, ETFs, Indizes, Währungen und Rohstoffe handelbar.

Adi Lasker-Gattegno, Director of Liquidity Management and Crypto Operations bei eToro, bezeichnet das Überschreiten der Marke von 200 Kryptowährungen als bedeutenden Schritt. Es zeige das Ziel des Unternehmens, den Zugang zu digitalen Vermögenswerten weiter auszubauen.

Krypto-Angebot mit Wallet- und Staking-Funktionen

Rund um Kryptowährungen bietet eToro verschiedene Funktionen an. Nutzer können digitale Werte kaufen, verkaufen, halten, einzahlen, übertragen und umwandeln. Für ausgewählte Kryptowährungen ist zudem Staking möglich.

Dafür stellt eToro sowohl eine custodial als auch eine non-custodial Wallet bereit. Welche Kryptowerte und Dienstleistungen verfügbar sind, kann je nach Region unterschiedlich sein und hängt von den jeweiligen Zulassungsvoraussetzungen ab.

Lasker-Gattegno betont zudem den Anspruch, Nutzern mehr Flexibilität beim Umgang mit Kryptowerten zu geben. Dazu zählen Handel, Halten, Staking, Übertragungen sowie die Selbstverwahrung digitaler Vermögenswerte.