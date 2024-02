Neue Leiterin Unfallforschung beim GDV

Personalwechsel bei der UDV: Kirstin Zeidler löst den langjährigen Leiter Siegfried Brockmann an der Spitze der Unfallforschung der Versicherer ab.

Zeidler kommt aus den eigenen Reihen: Seit 2010 hatte sie beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) verschiedene Führungspositionen in der Abteilung Kommunikation inne. In ihrer neuen Funktion berichtet die gelernte Betriebswirtin an die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach.

„Mit Kirstin Zeidler haben wir eine ausgewiesene Kommunikationsexpertin mit Verbandserfahrung an der Spitze der Unfallforschung“, sagt Käfer-Rohrbach. „Sie kann komplexe Themen verständlich vermitteln und steht mit ihrem Team dafür, dass die Unfallforschung der Versicherer auch weiterhin großes Ansehen genießt.“

Siegfried Brockmann leitete die Unfallforschung seit 2006. Er baute ein interdisziplinäres Unfallforschungsinstitut auf, das Maßstäbe setzt. „Wir danken Siegfried Brockmann sehr herzlich für sein leidenschaftliches Wirken und großes Engagement“, so Käfer-Rohrbach. „Er hat eine Ära geprägt, indem er die Unfallforschung der Versicherer zu einer führenden Institution der Verkehrssicherheit in Deutschland entwickelte und ihr eine starke Stimme gab.“

Zeidler war vor dem GDV beim ADAC, der Versicherungskammer Bayern und dem früheren Versicherer Deutscher Ring tätig.