Nach SpaceX-Börsengang: ETF-Anbieter starten Preiskampf um Hebelprodukte

Der Börsengang von SpaceX hat eine Produktwelle ausgelöst, wie sie die ETF-Industrie in dieser Geschwindigkeit selten gesehen hat. Binnen weniger Tage brachten mehrere Emittenten gehebelte Produkte auf den Markt, um bullische wie bärische Sichtweisen auf SpaceX mit verstärkter täglicher Kurswirkung handelbar zu machen. In einem Segment, dessen Produkte sich in der Konstruktion kaum unterscheiden, rückt damit zwangsläufig eine Frage in den Vordergrund: Worin besteht Differenzierung, wenn der Basiswert identisch und die Hebelmechanik standardisiert ist?

„Wenn sich Struktur und tägliche Zielsetzung der Produkte kaum unterscheiden, wird die Kostenquote zum zentralen, unmittelbar vergleichbaren Kriterium, an dem Investoren ihre Entscheidung ausrichten. Gerade in hochaktiven, taktischen Trades“, sagt Violeta Todorova, Senior Research Analyst bei Leverage Shares. „In dieser Logik ist ein Gebührenvorteil nicht bloß eine Schlagzeile, sondern ein wiederkehrender Renditefaktor, der sich mit jeder zusätzlichen Positionierung erneut bemerkbar macht.“

Der IPO von SpaceX hat außergewöhnliches Investoreninteresse angezogen. Schätzungen zufolge ist die Nachfrage mehrere Male größer gewesen als das Angebotsvolumen. Die Euphorie griff schnell über die Aktie selbst hinaus und veranlasste ETF-Emittenten dazu, konkurrierende Hebelprodukte auf den Markt zu bringen, wodurch innerhalb weniger Tage ein überfülltes Segment entstand.

Marktsättigung und Kostendruck in Chicago

Konkret sind innerhalb von 72 Stunden mehr als ein Dutzend gehebelter SpaceX-ETFs gleichzeitig an der Chicagoer Börse gestartet. Dabei haben 12 Produkte denselben Basiswert und eine nahezu identische zweifache tägliche Exposure-Struktur aufgewiesen. Gerade diese Homogenität ist für die Interpretation der frühen Handelsmuster zentral. Wenn Produkte in ihrer Struktur nahezu identisch sind, konzentrieren sich Anleger in der Regel auf die Faktoren, die sie tatsächlich voneinander unterscheiden, wobei die Gebühren oft ganz oben auf dieser Liste stehen.

Trotz des wachsenden Wettbewerbs deutet die frühe Handelsaktivität darauf hin, dass Investoren sich an einem der wenigen wesentlichen Unterscheidungsmerkmale orientieren: niedrigere Gebühren. Leverage Shares’ +2x Long SpaceX ETF (SPCH) und -2x Short SpaceX ETF (SSPC) sind mit einer Management Fee von 0,75 Prozent gestartet und damit unter den kostengünstigsten gehebelten Single-Stock-Produkten auf SpaceX positioniert. Wichtig für Anleger in Europa: Beim SPCH und SSPC handelt es sich um US-Wertpapiere, die vorerst für nicht-professionelle EU-Investoren nicht zugänglich sind. Für den europäischen Marktzugang ist hingegen das bereits an der London Stock Exchange sowie an der Borsa Italiana gelistete und zeitnah auch auf Xetra gelistete Produkt 3x Long SpaceX ETP verfügbar.

Eine niedrigere Kostenquote wird insbesondere dann relevant, wenn Positionen häufig gedreht oder über mehrere Sitzungen gehalten werden. Zwar sind gehebelte ETFs nicht für langfristiges Buy-and-hold gedacht, zugleich bleiben Gebühren eine der wenigen Variablen, die Anleger tatsächlich kontrollieren können. Wer beispielsweise rund um unternehmensspezifische Katalysatoren wie eine Indexaufnahme, einen Quartalsbericht oder ein Starlink-Abonnenten-Update in SPCH rotiert und nach wenigen Sitzungen wieder aussteigt, trägt die Kostenquote zwar zeitanteilig, jedoch potenziell wiederholt. Über viele Transaktionen hinweg kann sich der kumulative Effekt einer höheren Gebühr spürbar in der Nettorendite niederschlagen.

Rekordvolumina am ersten Handelstag

Leverage Shares hat beide Fonds mit 0,75 Prozent Expense Ratio aufgelegt, was rund 38 Prozent unter dem Branchenmittel von 1,20 Prozent für vergleichbare 2x-SpaceX-Produkte liegt. Angesichts des Durchschnittswerts bei mehr als 170 gehebelten ETFs handelt es sich hierbei um einen strukturellen Vorteil. Die Investorenpräferenz kann zudem aus den Umsätzen abgeleitet werden. Bereits am ersten Handelstag haben SPCH und SSPC gemeinsam die beiden Spitzenplätze beim Ersttags-Handelsvolumen in der gesamten Kategorie belegt, wie Bloomberg am 16. Juni 2026 berichtete. In absoluten Zahlen hat der SPCH am ersten Tag rund 282 Millionen Dollar Handelsvolumen erreicht, der SSPC etwa 219 Millionen Dollar. Zusammen hat Leverage Shares damit mehr als 500 Millionen Dollar Ersttagsvolumen auf beide Fonds vereint und sich in einem Feld von 12 konkurrierenden Produkten an die Spitze gesetzt.

Bis zum zweiten Handelstag ist das Bild noch deutlicher geworden: Der SPCH hat kumuliert rund 1,56 Milliarden Dollar Volumen erreicht, der SSPC nahezu eine Milliarde Dollar. Zusammengenommen haben beide Fonds damit mehr als die Hälfte der 4,15 Milliarden Dollar ausgemacht, die am 16. Juni über alle zweifach gehebelten SpaceX-ETFs gehandelt wurden.

„Das Handelsvolumen ist oft das erste Urteil des Marktes über ein neues Produkt“, so Todorova. „Es ist zwar nicht der einzige Maßstab für den Erfolg, liefert aber wertvolle Einblicke in die Präferenzen der Anleger. In einem Segment, in dem die Produkte nahezu identische Anlagemöglichkeiten bieten, deutet die stark Nachfrage nach kostengünstigeren Fonds in der Anfangsphase darauf hin, dass die Anleger genau auf die Gebühren achten und bereit sind, Anbieter zu belohnen, die einen klaren Kostenvorteil bieten.“

Parallelen zum Krypto-Markt von 2024

Zusätzlich zeigt sich eine Parallele zum Bitcoin-ETF-Race von 2024. Damals hat BlackRocks iShares Bitcoin Trust mit einer wettbewerbsfähigen Gebührenstruktur rasch den Großteil der ersten Wochenflüsse auf sich gezogen und diese Führungsposition anschließend nicht mehr abgegeben. Der Markt für gehebelte SpaceX-ETFs könnte einem ähnlichen Muster folgen. Leverage Shares hat diese Realität in seiner gesamten Produktpalette konsequent berücksichtigt, und die Einführung des SPCH und des SSPC spiegelt das gleiche Engagement wider, einen wettbewerbsfähigen Kostenvorteil zu bewahren.

Gleichwohl bleibt als methodische Einschränkung festzuhalten, dass frühe Volumendaten zwar ein starkes Signal für Präferenzen sind, aber nicht zwingend eine dauerhafte Marktstruktur garantieren. In einem Umfeld, in dem Produkte nahezu austauschbar sind, könnte der Preiswettbewerb vielmehr erst beginnen. Zugleich zeigt die anfängliche Dominanz der günstigeren Angebote bereits, wie schnell sich in standardisierten Segmenten ein Gebührenvorteil in realer Marktaktivität niederschlagen kann.