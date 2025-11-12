Euro-Corporates, Emerging Markets, High Yield – welche Anleihen überzeugen

Während Staatsanleihen Stabilität bieten, locken Unternehmens- und Hochzinsanleihen mit höheren Erträgen. Samy Chaar, Chefökonom bei Lombard Odier, sieht in Investment-Grade-Unternehmensanleihen derzeit ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis. Auch Maik Bolsmann von B&K Vermögen betont: „Der Wunsch nach Sicherheit überwiegt bei unseren Kunden für diesen Teil des Portfolios.“

Der Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction investiert gezielt in Unternehmensanleihen mit überwiegend BBB-Rating – also Papieren mittlerer Bonität. Ähnlich strukturiert ist der Blackrock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund, der 56 Prozent seiner Positionen in BBB-Anleihen und 23 Prozent im spekulativen BB-Bereich hält. Trotz des höheren Risikos erzielte der Fonds in den vergangenen Jahren überdurchschnittliche Renditen.

Auch passive Strategien bleiben gefragt. Der Amundi Core Euro Corporate Bond ETF bildet den Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index ab und bietet Zugang zu einem breiten Spektrum an Euro-denominierten Unternehmensanleihen mit guter Bonität – bei einer niedrigen Gesamtkostenquote von 0,07 Prozent pro Jahr.

Abseits der Industrieländer bieten Schwellenländeranleihen derzeit ein attraktives Chancen-Risiko-Profil. Sébastien Zöller von Swisscanto LUX-Fonds verweist auf hohe Realzinsen, starke Kapitalzuflüsse und geringere Staatsverschuldung. Der Morgan Stanley Investment Funds – Emerging Markets Local Income Fund investiert in 46 Länder, darunter Indien und China mit zweistelligen Anteilen.

Auch ETFs wie der L&G Emerging Markets Government Bond ETF profitieren vom Trend. Er bündelt ESG-geprüfte Staatsanleihen aus Schwellenländern in US-Dollar und verzeichnete in drei Jahren ein Plus von 21 Prozent.

Für risikobewusste Anleger bleiben High-Yield-Bonds eine interessante, aber volatile Anlageklasse. Der Bank of America Euro High Yield Index erreichte im August ein Rekordhoch von 389 Punkten. Will Smith von AllianceBernstein führt dies auf solide Fundamentaldaten und konservative Bilanzen zurück. Der UBAM – Global High Yield Solution konnte seinen Wert seit Herbst 2023 um 16 Prozent steigern, während der iShares Global High Yield Corp Bond ETF mit breiter Streuung und globalem Fokus punktet.

Ob Investment Grade, Emerging Markets oder High Yield – festverzinsliche Anlagen bieten aktuell wieder attraktive Renditechancen. Doch wer sie nutzen will, muss Risiken und Marktzyklen genau im Blick behalten.

Autor Christian Euler ist Buchautor und Wirtschaftsjournalist.