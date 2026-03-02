Krieg in Nahost: Das sagen die Asset Manager

Hakan Kaya, Senior Portfolio Manager Quantitative und Multi-Asset Strategien bei Neuberger Berman: „Die Tragweite dessen, was auf dem Spiel steht, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Iran produziert täglich rund 3,4 Millionen Barrel Rohöl und Kondensat und exportiert etwa 1,7 Millionen Barrel pro Tag, überwiegend nach China. Das eigentliche Risiko liegt jedoch in der Meerenge selbst. Täglich werden etwa 20 Millionen Barrel Öl und fast ein Fünftel der weltweiten LNG-Lieferungen durch die Straße von Hormus transportiert. Sollte die Meerenge für einen längeren Zeitraum gesperrt bleiben, hätte dies nichtlineare Auswirkungen auf die Preise. Eine teilweise Verlangsamung von ein oder zwei Wochen kann durch Lagerbestandsentnahmen und verzögerte Lieferungen aufgefangen werden. Eine vollständige oder fast vollständige Sperrung von einem Monat oder länger würde einen Nachfragerückgang in einer Größenordnung erfordern, die den Rohölpreis deutlich in den dreistelligen Bereich und die europäischen Erdgaspreise auf oder über das Krisenniveau von 2022 treiben könnte. Das Verhältnis zwischen Dauer der Störung und Preis ist nicht proportional – es beschleunigt sich. Jede weitere Woche der Sperrung verschärft das Problem, da die Lagerbestände zur Neige gehen, die Raffinerien ihre Produktion drosseln und es Zeit braucht, Ersatzlieferungen von außerhalb der Region zu mobilisieren.

Hakan Kaya (Foto: Neuberger Berman)

Vier mögliche Szenarien

Das erste Szenario ist eine rasche Deeskalation. Die USA erklären die Mission für beendet, nachdem sie Khamenei eliminiert und die nuklearen und raketenbezogenen Fähigkeiten des Iran geschwächt haben. Die verbleibende Führung des Iran, einschließlich der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), kommt zu dem Schluss, dass eine weitere Eskalation die vollständige Zerstörung der verbleibenden Infrastruktur des Staates riskiert. Der Verkehr in Hormus normalisiert sich innerhalb weniger Tage. Die Ölpreise steigen sprunghaft an, fallen dann aber wieder und pendeln sich möglicherweise leicht über dem Vorkrisenniveau ein. Dies ist das Szenario, das derzeit am meisten Zustimmung findet, aber es erfordert Annahmen über rationale Akteure, die unter außergewöhnlichem Stress agieren.

Das zweite Szenario ist eine langwierige, aber begrenzte Pattsituation, die möglicherweise vier bis fünf Wochen andauern könnte. Der Iran könnte durch Stellvertreter oder asymmetrische Aktionen im Golf, im Roten Meer oder gegen regionale US-Stützpunkte zurückschlagen. Hormus bleibt teilweise beeinträchtigt, wobei die US-Marine möglicherweise begrenzte Tankereskorten bereitstellt. Der Ölpreis bleibt in einem breiten und volatilen Bereich erhöht, wobei jede Schlagzeile zu starken Schwankungen in beide Richtungen führt. Die OPEC verfügt auf dem Papier über eine Reservekapazität von etwa 3 bis 4 Millionen Barrel pro Tag, aber ein Großteil davon befindet sich in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, deren Exporte selbst davon abhängen, dass Hormus offen bleibt. Die Umleitungskapazität der Pipelines ist auf etwa 4 bis 5 Millionen Barrel pro Tag begrenzt, was nur einem Bruchteil der durch die Meerenge fließenden Menge entspricht. Wir gehen davon aus, dass der Ölpreis während dieser Zeit deutlich über dem Vorkrisenniveau bleiben wird.

Das dritte Szenario ist ein Regimewechsel, gefolgt von einer Fragmentierung. Dieser Weg verdient mehr Aufmerksamkeit, als ihm derzeit zuteilwird. Khamenei ist tot, aber die IRGC bleibt fest etabliert und die iranische Opposition ist stark fragmentiert. Die Geschichte bietet unangenehme Präzedenzfälle. Libyen produzierte vor der Intervention 2011 täglich 1,7 Millionen Barrel. Die Produktion brach fast vollständig ein und hat sich nie wieder vollständig erholt. Die Produktion Syriens hat sich nie nennenswert erholt, da konkurrierende Fraktionen um die Kontrolle über die Ölinfrastruktur kämpften. Der Irak brauchte sechs Jahre, um wieder das Vorkriegsniveau zu erreichen, und benötigte dazu eine vollständige militärische Besetzung. Luftangriffe allein haben selten zu einem stabilen Regimewechsel geführt. Ein Machtvakuum im Iran könnte nicht nur kurzfristige Störungen bedeuten, sondern einen strukturellen Verlust iranischer Barrel über Jahre hinweg. Auch wenn die Meerenge wieder geöffnet werden könnte, würde selbst ein teilweiser Verlust von 1 bis 2 Millionen Barrel pro Tag aus dem Iran, der sich über Jahre statt nur Wochen hinzieht, langfristig zu einer erheblichen Verknappung des globalen Gleichgewichts führen. Auch wenn sich die Preise von ihrem Krisenniveau wieder normalisieren könnten, würde dieses Szenario die Ölkurven rückwärtsdatiert halten, was bedeutet, dass Öl-Futures-Investitionen weiterhin eine positive Rollrendite erzielen, da die Märkte strukturell knapp bleiben.

Das vierte Szenario ist ein ausgedehnter regionaler Krieg. Der Iran greift direkt die Energieinfrastruktur Saudi-Arabiens oder der Vereinigten Arabischen Emirate an, oder Bergbau- und Sabotageaktionen machen Hormus für die Handelsschifffahrt unversicherbar. In diesem Szenario geht die Störung weit über iranische Barrel hinaus, und die Preisreaktion bewegt sich in einen Bereich, der weltweit zu einer Rationierung der Nachfrage zwingt. Wir halten dies weiterhin für ein Tail-Risiko, das jedoch nicht zu vernachlässigen ist. In diesem Szenario stehen sowohl der Öl- als auch der LNG-Markt unter akutem Druck, da die Golfstaaten für ihre Exporte fast vollständig von Hormus abhängig sind.

Ausblick

Kurzfristig rechnen wir mit einem Anstieg der Preise, aber Anleger sollten sich auf anhaltende Volatilität in beide Richtungen einstellen. Jeder Bericht über diplomatische Kontakte, jede Erklärung der verbleibenden iranischen Führung, jede Entscheidung über Marineeskorten oder Freigaben aus den strategischen Ölreserven (SPR) wird die Märkte bewegen, möglicherweise sogar stark. Die Nachrichten über eine Deeskalation werden genauso einflussreich sein wie die Nachrichten über eine Eskalation, und es ist schwierig, sich aufgrund von Schlagzeilen zu positionieren. Allerdings gibt es bedeutende Versorgungsreserven, die die schlimmsten Folgen abfedern können. China verfügt über strategische Erdölreserven in Rekordhöhe von rund 465 Millionen Barrel, die den Verlust iranischer Lieferungen an seine Raffinerien abfedern können.

Die strategischen Erdölreserven der USA sind zwar geschrumpft, umfassen aber immer noch über 400 Millionen Barrel. OPEC-Mitglieder außerhalb der Konfliktzone können einige Reservekapazitäten auf den Markt bringen. Aber dies sind endliche Ressourcen, durch die man Zeit gewinnt, die aber keine Lösung bringen. Noch zwischen 2010 und 2013 lag der Ölpreis bei rund 100 US-Dollar pro Barrel, und die Volkswirtschaften konnten die erhöhten Preise absorbieren, da die disinflationären Kräfte dieser Zeit die energiebedingte Inflation überwogen. Heute könnten Fortschritte in der KI und Produktivitätssteigerungen die inflationären Auswirkungen der Geopolitik ausgleichen, aber diese sind eher Wunschdenken als erwiesen, und ihr Zeitplan ist ungewiss.

Angesichts der sich wandelnden geopolitischen Realitäten ist unserer Meinung nach die unmittelbare Schlussfolgerung für Portfolios, dass Rohstoffe genau das tun, was sie in Zeiten wie diesen tun sollten: Sie sorgen für Diversifizierung, wenn traditionelle Vermögenswerte Schwierigkeiten haben, diskontinuierliche geopolitische Risiken zu bewerten. Unsere Sichtweise geht jedoch weit über die aktuelle Krise hinaus. Selbst wenn die geopolitische Prämie schnell verblasst, bleiben die fundamentalen Argumente für ein breit angelegtes Engagement in Rohstoffe bestehen. Die Ölmärkte waren aufgrund der steigenden Nachfrage und der disziplinierten Angebotsseite bereits angespannt. Gold zieht als Wertanlage und Absicherung gegen genau diese Art von geopolitischen Brüchen weiterhin sowohl öffentliche als auch private Käufer an. Wir sehen erheblichen Spielraum für eine Beschleunigung dieser Nachfrage nach diesen Ereignissen, und andere Industriemetalle werden aufgrund der Elektrifizierung und der Infrastrukturinvestitionen weiterhin von einer langfristigen Verknappung geprägt sein. Es ist zu erwarten, dass sich die strategische Bevorratung von Rohstoffen beschleunigen wird. Der geopolitische Schock verstärkt diese Trends, hat sie aber nicht verursacht. Die Knappheit war bereits zuvor ein Thema. Ereignisse wie diese erinnern die Märkte lediglich daran, wie schnell das Angebot eingeschränkt werden kann.“