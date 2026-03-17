Neuer M&G-Fonds setzt auf planbare Erträge im High-Yield-Segment

M&G Investments legt mit dem M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund High Yield 2031 eine neue Anlagestrategie mit fünfjährigem Horizont auf. Der Fonds soll Anlegern über ein global diversifiziertes Kreditportfolio laufende Erträge erschließen und erweitert die bisherige Fixed-Maturity-Reihe des Hauses erstmals um das High-Yield-Segment.

Das Umfeld für europäische Hochzinsanleihen gilt zum Start in das Jahr 2026 als stabil. Die Renditen liegen weiterhin bei rund fünf Prozent, während sich die durchschnittliche Bonität der Emittenten verbessert hat. Zugleich begrenzt die vergleichsweise geringe Duration des Marktes die Empfindlichkeit gegenüber Zinsbewegungen.

Hinzu kommen eine hohe Nachfrage von Investoren im Jahr 2025, bessere Refinanzierungsbedingungen und die Erwartung sinkender Ausfallraten. Für Anleger, die in den kommenden Jahren auf besser kalkulierbare Erträge setzen, schafft das aus Sicht des Anbieters ein günstiges Marktumfeld.

Fixed-Maturity-Strategie mit Fokus auf Hochzinsanleihen

Der Fonds greift auf die Fixed-Income-Plattform von M&G mit einem Volumen von 161 Milliarden Euro zurück. Mindestens 60 Prozent des Vermögens sollen in Hochzins-Unternehmensanleihen investiert werden. Ergänzt wird das Portfolio durch eine kleinere Allokation in Emittenten mit Investment-Grade-Rating.

Verfolgt wird ein Buy-and-Maintain-Ansatz. Das Portfolio soll über Regionen und Sektoren hinweg breit gestreut aufgebaut und bis zur Endfälligkeit gehalten werden. M&G verweist dabei auf eine High-Yield-Plattform mit 12,8 Milliarden Euro sowie auf die Arbeit von David Fancourt, der den M&G European High Yield Credit Investment Fund managt und von einem großen Credit-Research-Team in Europa unterstützt wird.

David Fancourt, Fondsmanager des M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund High Yield 2031, sagt: „Ein Fixed-Maturity-Ansatz ermöglicht es uns, das derzeit erhöhte Ertragsniveau für die nächsten fünf Jahre zu sichern und Anlegern damit mehr Klarheit über ihr potenzielles Einkommen zu bieten. Der Markt bietet eine kontinuierliche Pipeline widerstandsfähiger Emittenten mit höherer Qualität sowie attraktive Chancen aus Neuemissionen. Gleichzeitig verfolgen wir weiterhin einen disziplinierten und selektiven Ansatz, der sich ideal dafür eignet, ein Portfolio aufzubauen, das wir bis zur Endfälligkeit halten können.“

Nachfrage nach einfachen Ertragslösungen in Deutschland

Werner Kolitsch, Head of DACH bei M&G Investments, verweist zudem auf die Nachfrage in Deutschland nach Produkten mit nachvollziehbarer Struktur und laufenden Erträgen. Er sagt: „Anleger in Deutschland suchen weiterhin nach Produkten, die gute Erträge bieten und zugleich leicht zu verstehen sind. Genau dafür wurde unsere Fixed-Maturity-Strategie konzipiert: Sie sichert attraktive Renditen über einen festgelegten Zeitraum und investiert in ein diversifiziertes globales Anleiheportfolio. Dadurch erhalten Anleger mehr Klarheit darüber, wie sich ihre Anlage voraussichtlich entwickeln wird. Angesichts weiterhin attraktiver Zinsniveaus bietet diese Strategie eine starke Alternative zu traditionellen Sparprodukten.“