Neuer Schroders-ELTIF verbindet öffentliche und private Kreditmärkte

Mit dem Schroders Capital Semi Liquid High Income Credit bringt der Vermögensverwalter einen aktiv gesteuerten ELTIF auf den Markt, der gezielt in ein breites Spektrum von Unternehmenskrediten investiert. Die Strategie umfasst sowohl börsennotierte Hochzinsanleihen als auch Konsortialkredite und private Direktkredite an Unternehmen.

Der Investmentansatz folgt einem konsequenten Bottom-up-Prozess. Grundlage sind detaillierte Analysen der Geschäftsmodelle und Kapitalstrukturen, um attraktive risikobereinigte Chancen zu identifizieren und Risiken aktiv zu steuern. Der Fonds kann mindestens 55 Prozent seines Vermögens in ELTIF-konforme Anlagen investieren. Ergänzend sind Engagements in High-Yield-Anleihen sowie begrenzte Anteile unbesicherter Schuldtitel vorgesehen.

Die Kombination aus öffentlichen und privaten Kreditsegmenten zielt auf eine erwartete Rendite von rund acht Prozent pro Jahr in Euro ab. Gleichzeitig soll die Volatilität unterhalb klassischer Public-Markets-Strategien liegen. Fremdwährungsrisiken außerhalb des Euro werden vollständig abgesichert.

Fokus auf laufende Erträge und geringe Zinssensitivität

Ein zentrales Merkmal des Fonds ist die Ausrichtung auf Kredite mit überwiegend variabler Verzinsung. Die durchschnittliche Duration liegt bei rund 0,8 Jahren, was die Zinssensitivität deutlich reduziert. Hinzu kommt eine kostenbewusste Struktur ohne Performance Fee und mit einer niedrig angesetzten Managementgebühr.

Schroders reagiert damit auf die zunehmende Verzahnung öffentlicher und privater Kreditmärkte. Unternehmen nutzen Finanzierungsmöglichkeiten heute flexibler über beide Marktsegmente hinweg. Der Fonds bildet dieses sogenannte Corporate Credit Continuum ab und nutzt die daraus entstehenden Bewertungsunterschiede aktiv.

Die Allokation der Mittel erfolgt dynamisch. Cashflows werden fortlaufend in jene Kreditsegmente gelenkt, die im jeweiligen Marktumfeld die attraktivsten risikobereinigten Chancen bieten. Damit soll das Alpha-Potenzial aktiver Steuerung konsequent genutzt werden.

Struktur, Liquidität und Management

Trotz des Zugangs zu privaten Krediten bietet der ELTIF einen täglichen Nettoinventarwert. Zeichnungen sind täglich mit einem Vorlauf von 15 Tagen möglich, Rücknahmen monatlich. In den ersten zwölf Monaten gilt eine Sperrfrist für Rücknahmen, um die Stabilität der Strategie zu sichern.

Verantwortet wird der Fonds von Henry Craik-White, Amit Staub und Daniel Pearson. Das Portfoliomanagement wird vom europäischen Kreditresearch- und Investmentteam von Schroders unterstützt.

Alexander Prawitz, Country Head Germany, Austria, CEE & Mediterranean bei Schroders, sagt: „Die Nachfrage nach auf Euro lautende Unternehmensanleihen bei Endanlegern in Deutschland und Österreich ist nach wie vor sehr hoch. Mit unserem neu aufgelegten ELTIF geben wir unseren Kunden eine Lösung an die Hand, die es in dieser Form am Markt noch nicht gibt. Investoren diversifizieren damit ihr Credit-Exposure signifikant und das bei einer attraktiven Renditeaussicht.“

Patrick Vogel, Head of European Credit bei Schroders, ergänzt: „Dieser ELTIF ist ein spannender und innovativer Fonds, der mit Konventionen bricht, indem er börsennotierte und private Unternehmenskredite in einer einzigen Kreditstrategie zusammenführt, die von einem integrierten Team ganzheitlich verwaltet wird.“

Henry Craik-White, Lead Fund Manager, verweist auf die Perspektive der Unternehmen: „Für viele europäische Unternehmen gibt es mittlerweile drei glaubwürdige Finanzierungsoptionen: Private Credit, breit syndizierte Kredite und Anleihen. Aus Sicht eines Unternehmens sind diese je nach Finanzierungsbedarf und Marktbedingungen tatsächlich austauschbar.“

Schroders verwaltet im Bereich Leveraged Finance mehr als zehn Milliarden Euro und greift dabei auf ein spezialisiertes Research-Team mit 40 Analysten zurück. Der neue Fonds profitiert zudem von den erweiterten Möglichkeiten des regulatorischen Rahmens von ELTIF 2.0, der seit Januar 2024 gilt und den Zugang zu privaten Märkten für einen breiteren Anlegerkreis erleichtert.