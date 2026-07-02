Neues Tool von Morgen & Morgen zeigt, wann sich ein Riester-Wechsel lohnt

Morgen & Morgen erweitert den M&M Fördervergleich um eine automatisierte Riester-Bestandsanalyse für Versicherer und Vertriebsunternehmen. Auf Basis der bestehenden Rechenlogik lassen sich größere Riester-Bestände systematisch auswerten. Das Tool identifiziert individuelle Zeitpunkte für einen Wechsel in die neue Förderwelt.

Im Mittelpunkt steht die Berechnung individueller Break-Even-Zeitpunkte. Sie zeigen, ab wann die geplante Förderung des Altersvorsorgedepots die bisherige Riester-Förderung übersteigt. Ab diesem Zeitpunkt kann ein Wechsel wirtschaftlich sinnvoll werden.

„Die entscheidende Frage, die schon heute zählt, ist nicht nur, ob ein Wechsel sinnvoll ist, sondern vielmehr wann“, sagt Benjamin Brummer, stellvertretender Bereichsleiter Mathematik bei Morgen & Morgen. „Mit der automatisierten Riester-Bestandsanalyse können Vermittler und Versicherer ihre Kunden frühzeitig identifizieren, gezielt begleiten und auf die individuell beste Förderoption vorbereiten.“

Vermittler sollen Kunden frühzeitig begleiten

Christian Jaffke, Geschäftsführer von Morgen & Morgen, sieht in den gewonnenen Daten die Grundlage für proaktive Vertriebskampagnen. Versicherer und Vermittler könnten damit Kunden von vorschnellen Wechselentscheidungen abhalten und sich dauerhaft als Ansprechpartner positionieren.

Für die Analyse stellen Versicherer oder Vermittler ausgewählte Bestandsdaten bereit. Die Rechenlogik und die API des M&M Fördervergleichsrechners verarbeiten diese Daten automatisiert. Die Auswertung liefert Transparenz über unterschiedliche Kundenkonstellationen, mögliche Wechselzeitpunkte und daraus abgeleitete Handlungsbedarfe.

Neuer Service soll Fehlentscheidungen vermeiden

Mit dem Service will Morgen & Morgen Versicherer und Vermittler dabei unterstützen, Riester-Bestände frühzeitig auf die neue Förderwelt vorzubereiten, Kunden aktiv anzusprechen und Fehlentscheidungen bei künftigen Wechseloptionen zu vermeiden.