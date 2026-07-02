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HDI Global beruft neuen Head of Risk Consulting in Deutschland

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: HDI Global
Lars Regner ist neuer Leiter des Risk Consulting Deutschland bei HDI Global.

Lars Regner leitet ab dem 1. Juli den Bereich Risk Consulting bei HDI Global in Deutschland. Er folgt auf Dr. Jörg Ohlsen, der sich künftig auf seine globale Rolle konzentriert. Der erfahrene Manager soll den Bereich weiter vorantreiben.

Lars Regner übernimmt zum 1. Juli die Leitung des Bereichs Risk Consulting der Niederlassung Deutschland von HDI Global. In seiner neuen Funktion verantwortet er die strategische Weiterentwicklung des Bereichs sowie der dazugehörigen Resilience Services. Regner folgt auf Dr. Jörg Ohlsen, der sich künftig vollständig auf seine Rolle als Global Head of HDI Risk Consulting konzentriert.

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Regner ist seit 2010 für HDI tätig und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche. Bis Ende Juni leitete er den Bereich Resilience Services bei HDI Risk Consulting, einer Tochtergesellschaft des Corporate- und Specialtyversicherers HDI Global. Dort verantwortete er unter anderem die Themen Naturgefahren, Klimarisiken, Betriebsunterbrechung sowie Wertermittlungen.

„Lars Regner bringt eine hohe fachliche Expertise, langjährige Erfahrung innerhalb der HDI-Gruppe und ein ausgeprägtes Verständnis für Kundenbedürfnisse mit. Er hat den Bereich Resilience Services in den vergangenen Jahren inhaltlich wie strategisch geprägt und wichtige Impulse für digitale und innovative Lösungen gesetzt“, sagt Stephan Geis, Managing Director Germany bei HDI Global. „In seiner neuen Rolle wird er den weiteren Ausbau von HDI Risk Consulting in der Niederlassung Deutschland konsequent und zukunftsorientiert vorantreiben“, so Geis weiter.

Vorgänger würdigt fachliche Tiefe des Nachfolgers

Mit der Ernennung unterstreicht HDI Global in Deutschland den Anspruch, Risk Consulting und Resilience Services konsequent weiterzuentwickeln und Kunden bei der Bewältigung wachsender Risiken zu unterstützen – insbesondere im Kontext von Klimawandel und Transformation.

Die Nachfolge von Lars Regner als Leiter Resilience Services wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

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