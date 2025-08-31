Newcastle United gibt mehrjährige Partnerschaft mit BYDFi bekannt

Newcastle United hat eine mehrjährige Partnerschaft mit der globalen Kryptowährungsbörse BYDFi unterzeichnet, was einen wichtigen Schritt in der fortgesetzten internationalen Expansion des Clubs darstellt.

Als offizieller Kryptowährungs-Börsenpartner von Newcastle United wird BYDFi eng mit dem Verein zusammenarbeiten, um mit der rasant wachsenden weltweiten Fangemeinde der Magpies in Kontakt zu treten und gleichzeitig seine innovativen Finanzlösungen einem neuen internationalen Publikum vorzustellen.

Die Partnerschaft wird die Präsenz des Clubs in wichtigen internationalen Märkten stärken und den Unterstützern Zugang zu digitalen Finanztools, Fachwissen und neuen Erlebnissen über die hochmoderne Plattform von BYDFi ermöglichen.

Kommentar zur neuen Partnerschaft, sagte Peter Silverstone, Chief Commercial Officer von Newcastle United:

„Wir freuen uns, BYDFi in der Newcastle-United-Familie willkommen zu heißen. Sie sind eine ehrgeizige, zukunftsorientierte Marke, deren Mission, Menschen beim Aufbau ihrer finanziellen Zukunft zu helfen, wirklich mit uns übereinstimmt.

Unser Verein hat in den letzten Jahren ein unglaubliches Wachstum erlebt – seit der Saison 21/22 rangiert unser TV-Publikum unter den europäischen Top-Klubs auf Platz zwei, und in der Asien-Pazifik-Region ziehen wir nun das fünfthöchste Premier-League-TV-Publikum an. Hinzu kommt, dass wir in der letzten Saison der am schnellsten wachsende Verein in den sozialen Medien der Premier League waren – es ist klar, dass unsere Fanbasis in bemerkenswertem Tempo wächst.

Diese Partnerschaft gibt BYDFi eine fantastische Plattform, um mit unseren Unterstützern auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten, und gemeinsam werden wir neue digitale Erlebnisse schaffen, um die Fans noch näher an den Verein heranzubringen.

Michael Hung, Mitbegründer und CEO von BYDFi, fügte hinzu: „Dauerhafter Erfolg, ob auf dem Spielfeld oder in der Finanzwelt, entsteht dadurch, dass man die richtigen Dinge immer wieder über einen längeren Zeitraum tut. Wir fühlen uns geehrt, mit Newcastle United zu kooperieren und eine Denkweise zu unterstützen, bei der Glaube auf beständige Praxis trifft. Das bedeutet für uns ‚BUIDL Your Dream Finance‘; BUIDL ist unser Begriff für Handlungen, die Ideen in die Realität umsetzen.“

„Die Partnerschaft mit einem der größten Klubs Europas zeigt unseren Ehrgeiz, unser Wachstum fortzusetzen und neue Zielgruppen zu erreichen. Wir freuen uns sehr darauf, mit Newcastle United zusammenzuarbeiten und ihre wachsende globale Fangemeinde zu erreichen.“

BYDFi, gegründet im Jahr 2020, bedient mittlerweile über 1.000.000 Nutzer in mehr als 190 Ländern und Regionen. Es bietet ein umfassendes Angebot an Krypto-Handelsdiensten sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Investoren, mit starkem Fokus auf Compliance, Bildung und Community-Aufbau. Weitere Informationen finden Sie unter www.bydfi.com