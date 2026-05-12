Gubbi, Fondskonzept und DGFRP öffnen den Zugang zu tokenisierten Sachwerten

Die Gubbi AG erweitert mit ihrer Marke „GDX Primary Market“ den Zugang zu Digital Assets im deutschen Finanzvertrieb. Gemeinsam mit der Fondskonzept AG und der Deutschen Gesellschaft für Ruhestandsplanung (DGFRP) wurde eine technische Anbindung geschaffen, die Vermittlern den Vertrieb digitaler Anlageformen ermöglichen soll.

Im Mittelpunkt stehen tokenisierte Sachwerte, sogenannte Real World Assets, sowie weitere digitale und semi-liquide Assets. Die Infrastruktur soll den Zugang zu diesen Anlageformen direkt über bestehende Vertriebs- und Beratungssysteme ermöglichen. Ziel ist es, digitale Investments einfacher in die klassische Finanzberatung einzubinden.

Die DGFRP bringt nach eigenen Angaben ein Anlagevolumen von mehr als zwei Milliarden Euro über verschiedene Assetklassen hinweg in die Kooperation ein. Die technische Infrastruktur wurde in einer mehr als achtmonatigen Zusammenarbeit zwischen der Gubbi AG und Fondskonzept entwickelt. Die DGFRP nutzt die Plattform bereits als erster Vertriebspartner.

„Diese Partnerschaft ist ein echter Meilenstein. Mit Fondskonzept und der DGFRP bringen wir Digital Assets genau dorthin, wo sie hingehören: in die Breite des Marktes“, so Tobias Eckl, CEO der Gubbi AG. Das Unternehmen plant nach eigenen Angaben, die Infrastruktur künftig auch Vermögensverwaltern, Banken, Finanzdienstleistern und Crowdfunding-Plattformen zur Verfügung zu stellen. Weitere Kooperationen befänden sich bereits in Vorbereitung.