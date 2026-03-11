Ölpreis-Schock durch Iran: Kommt jetzt die zweite Inflationswelle?

Der Konflikt im Iran sorgt für Turbulenzen an den Märkten und lässt den Ölpreis zeitweise auf über 120 Dollar steigen. Eine mögliche Blockade der Straße von Hormus könnte rund 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung treffen und damit Energiepreise, Inflation und die globale Wirtschaft massiv beeinflussen. Marc Friedrich analysiert, was wirklich hinter dem Ölpreisschock steckt und welche geopolitischen Interessen im Hintergrund wirken.