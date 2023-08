Personalhammer: Wealthcap krempelt Geschäftsführung um

Martin Röser wird COO der AS Unternehmensgruppe

Die AS Unternehmensgruppe Holding, ein Immobilieninvestor und Investmentmanager für Wohnimmobilien aus Berlin, erweitert ihre Geschäftsführung. Ab 1. Mai 2023 steigt Martin Röser, bisher Head of Project Development und Prokurist des Unternehmens, in die Geschäftsführung auf.