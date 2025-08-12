Phönix Maxpool und Bahlmann Konzepte bündeln Kräfte in der Tierversicherung

Zunächst werden die Tierhalterhaftpflichtverträge umgedeckt, langfristig soll der gesamte Bestand auf Maxpool übertragen und weitgehend auf die Deckungskonzepte der Phönix Maxpool Gruppe umgestellt werden.

Bahlmann Konzepte wurde 1891 gegründet und ist spezialisiert auf Reitsportabsicherung. „Die neue Struktur erlaubt es uns, Prozesse effizienter zu gestalten und mehr Zeit dort zu investieren, wo sie am meisten zählt – im direkten Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden“, sagt Tim Wieland, stellvertretender Geschäftsführer und Vertriebsverantwortlicher des Unternehmens.

Die Partnerschaft ist auf Dauer angelegt und soll schrittweise auf weitere Produktbereiche ausgeweitet werden.