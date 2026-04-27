Kfz und Digital Health treiben Wachstum von DA Direkt

Die Zurich Deutschland-Tochter DA Direkt hat ihr Prämienvolumen im Jahr 2025 um 31 Prozent auf 451 Millionen Euro gesteigert. Im Vorjahr hatte der Direktversicherer 343 Millionen Euro erzielt. Damit rückt das Unternehmen nach eigenen Angaben auf Platz zwei im deutschen Direktversicherungsmarkt vor.

Einen wesentlichen Beitrag leistete die Kfz-Versicherung. Das Prämienvolumen in diesem Segment stieg um 30 Prozent auf 323 Millionen Euro nach 249 Millionen Euro im Vorjahr. Zugleich verbesserte DA Direkt die Profitabilität. Der Business Operating Profit lag bei 42 Millionen Euro, die Combined Ratio bei 90,9 Prozent. In den Vorjahren hatte DA Direkt das Kfz-Geschäft vor allem auf Profitabilität ausgerichtet. 2025 nutzte der Versicherer die branchenweiten Preisanpassungen und die höhere Wechselbereitschaft der Kunden für profitables Wachstum.

Kfz-Geschäft profitiert von Marktumfeld

„Unser strategischer Fokus liegt weiter auf dem Ausbau des Non-Motor Geschäftes. Doch auch im zyklischen Markt für Kfz-Versicherungen war das Umfeld im letzten Jahr so attraktiv, dass wir auch hier profitables Wachstum realisieren konnten“, sagt Peter Stockhorst, CEO DA Direkt und Vorstand Digital Business & Partnerships bei der Zurich Gruppe Deutschland. Das Non-Motor-Geschäft wuchs 2025 um 36 Prozent auf 128 Millionen Euro.

Dazu zählen neben Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Rechtsschutzversicherungen vor allem Zahnzusatz- und Tierkrankenversicherungen, die DA Direkt gemeinsam mit Getolo vertreibt. Diese Angebote erzielten erstmals ein Prämienvolumen von mehr als 100 Millionen Euro. Insgesamt lag der Wert bei 110 Millionen Euro nach 76 Millionen Euro im Vorjahr. Zahnzusatz- und Tierkrankenversicherungen verteilten sich dabei nahezu gleichmäßig auf das Volumen.

Digital Health bleibt Wachstumstreiber

„Wir haben die DA Direkt in den letzten Jahren strategisch neu ausgerichtet und setzen nun unter dem Dach der Zurich Gruppe Deutschland neue Maßstäbe im Markt“, sagt Stockhorst. Neben dem Produktmix verweist DA Direkt auf digitale Prozesse und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Dazu gehören unter anderem Dynamic Pricing sowie digitale Vertriebs- und Serviceangebote. Im Kundenkontakt nutzt das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren AI-Bots für Telefon- und E-Mail-Anfragen.

Mit dem Ansatz „AI First“ will DA Direkt den Einsatz der Technologie auf weitere Unternehmensbereiche ausweiten. „Ob Marketing, Sales oder Service – bei all unseren Aktivitäten prüfen wir, ob AI sinnvoll unterstützen kann. AI ist für uns kein reines Technologiethema. Es hat Konsequenzen für die gesamte Organisation“, erläutert Peter Stockhorst.