Powell bleibt stur und die Zinsen, wo sie sind –aber der September steht!

Der Chairman der Federal Reserve, Jerome Powell, hat es in diesen Tagen nicht leicht. Erst muss er sich den kritischen Fragen eines US-Präsidenten zum Neubau seiner Institution stellen und nun bricht ihm auch noch sein Committee auseinander. Zum ersten Mal seit 1993 gab es zwei Abweichler, die die Entscheidung nicht mittrugen, die Zinsen stabil zu halten. Unter ihnen ist Christopher Waller, unser derzeitiger Favorit auf die Powell-Nachfolge. Somit scheint der Schattenpräsident in der US-Notenbank bereits im Amt zu sein.



Es bleibt dabei, dass die Fed im September die Zinsen senken wird. Powells Einschätzung, dass die Geldpolitik noch immer leicht restriktiv sei, zusammen mit den identifizierten Abwärtsrisiken am Arbeitsmarkt, lassen keinen Zweifel daran, in welche Richtung die Reise geht. Ende August in Jackson Hole wird Powell die Tür für den September-Zinsschritt final öffnen.