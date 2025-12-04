Catella vereint Sanierung und Neubau für energieeffizientes Wohnen nahe München



Die Berliner Catella Investment Management (CIM) hat gemeinsam mit der Catella Real Estate AG ein Wohnensemble in Fürstenfeldbruck erworben. Der Ankauf erfolgte für den Immobilien-Publikumsfonds Catella European Residential.

Zum Objekt gehören drei Mehrfamilienhäuser aus dem Jahr 1960 mit insgesamt fast 3.400 Quadratmetern Wohnfläche und 52 Einheiten. Im Innenbereich des Grundstücks entsteht zusätzlich ein Neubau mit 14 Wohnungen und rund 1.200 Quadratmetern Wohnfläche. Nach Fertigstellung verfügt das Ensemble über 66 Wohnungen und 62 Stellplätze.

Die Bestandsgebäude werden energetisch auf den KfW-55-Standard gebracht. Ergänzend sollen eine Photovoltaikanlage installiert und die Ver- und Entsorgungsstränge im Rahmen einer Strangsanierung nach außen verlegt werden. Letzteres sei einfach, kosteneffizient und schnell realisierbar und habe für die Mieter im Gegensatz zur klassischen Strangsanierung den Vorteil, dass die Badnutzung während der Sanierungsphase nur minimal eingeschränkt wird. Wartung, Reparatur und Inspektion erfolgen im Lebenszyklus zudem besonders einfach von außen. Die Arbeiten sollen zwölf bis 14 Monate dauern. Der Nachverdichtungsbau im Innenbereich des Grundstücks entsteht nach dem KfW-40-Standard. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen.