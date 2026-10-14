Provisionsrückforderungen bei Hausverwaltungen: BGH-Urteil sorgt für Kritik

Der Bundesgerichtshof hat Hausverwaltungen untersagt, von Eigentümern Provisionen für die Vermietung zu verlangen - mit der Folge weitreichender Rückforderungen. Rechtswissenschaftler Martin Häublein warnt vor finanziellen Risiken für Verwaltungsunternehmen und sogar für Mieter - und fordert eine Gesetzesänderung.

Der Bundesgerichtshof hat Immobilienverwaltern mit Urteil vom 21. Mai 2026 untersagt, für die Vermietung der verwalteten Wohnungen Provisionen von den Eigentümern zu verlangen (Az. I ZR 224/25). Damit öffnet das Gericht den Weg für Provisionsrückforderungen bei Hausverwaltungen. Die Entscheidung stützt sich auf eine Auslegung von Paragraf 2 Absatz 2 des Wohnraumvermittlungsgesetzes. Im konkreten Fall sprach der BGH einem Wohnungseigentümer Rückforderungsansprüche gegen seinen früheren Verwalter zu.

Der BGH begründete seine Entscheidung damit, dass Mieter die Provisionszahlungen mittelbar über höhere Mieten mittragen müssten. Genau an dieser Argumentation entzündet sich nun Kritik aus der Rechtswissenschaft.

Provisionsrückforderungen bedrohen die Existenz von Hausverwaltungen

Die Entscheidung wurde von Prof. Dr. Martin Häublein, der als of counsel für die Kanzlei Müller Radack Schultz tätig ist, in einem Fachbeitrag untersucht (Häublein, Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht 2026, 775). Er hält sie für juristisch falsch. Der Rechtswissenschaftler gehört zugleich der Expertenkommission der Bundesregierung zum Mietrecht an.

„Vor allem aber führt das Urteil zu katastrophalen Ergebnissen. Mit dem Argument des Mieterschutzes werden den Immobilieneigentümern immense Rückforderungsansprüche zuerkannt, je nach Fall sechs- oder gar siebenstellige Beträge“, sagt Häublein. Solche Summen könnten nach seiner Einschätzung die wirtschaftliche Existenz zahlreicher Verwaltungsunternehmen gefährden. Dabei hätten diese ihre Leistungen gegenüber den Eigentümern stets ordnungsgemäß erbracht.

Warum das Mieterschutz-Argument nicht trägt

Nach Häubleins Einschätzung ist das vom BGH angeführte Argument der mittelbaren Mieterbelastung nicht stichhaltig. Der Gesetzgeber habe eine Weitergabe der Kosten an Mieter bereits durch die Mietpreisbremse verhindert. Mit deren Einführung im Jahr 2015 kam zugleich das Bestellerprinzip. Vermittler dürfen seither grundsätzlich keine Provision vom Wohnungssuchenden verlangen (Paragraf 2 Absatz 1a WoVermittG).

„Offenkundig hielt es der Gesetzgeber nicht für erforderlich, auch die Provisionsansprüche gegen die Vermieterseite auszuschließen, um die Mieter vor den Kosten zu schützen. Darauf geht der BGH mit keinem Wort ein, was mehr als ein handwerklicher Fehler ist“, sagt Häublein.

Ungleichbehandlung und mögliche Folgen für Mieter

Das Urteil könnte sich nach Häubleins Einschätzung sogar gegen die Interessen der Mieter richten. In der Praxis böten Verwalter Vermittlungsleistungen häufig günstiger an als Makler. Sie verfügten ohnehin über die nötigen Informationen und Daten. Der BGH richte sich damit ausgerechnet gegen jene Akteure, die zu niedrigeren Kosten beitragen könnten.

Zudem sieht Häublein in der Entscheidung eine Ungleichbehandlung nach Artikel 3 Grundgesetz. Makler und Wohnungseigentumsverwalter dürfen weiterhin Provisionen verlangen. Er fordert den Gesetzgeber deshalb auf, die Rechtslage zu Provisionsrückforderungen bei Hausverwaltungen zu korrigieren. Nach Sinn und Zweck von Paragraf 2 Absatz 2 WoVermittG sollten ausschließlich Ansprüche gegen Wohnungssuchende ausgeschlossen sein, nicht aber gegen die Vermieterseite.