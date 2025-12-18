Zwischen Kalender-App und Segelwind: Job-Snapshot mit Robin Berkemeier (RWS)

Heute mit RWS-Vorstand Robin Berkemeier

Was hätten Sie längst entsorgen müssen – und warum steht’s noch da?

Diverse Umzugskartons aus dem Münsterland, die den Weg in die Region Hannover gefunden haben. Während der Bauphase noch sinnvoll eingelagert, haben sie sich auf dem Dachboden inzwischen häuslich eingerichtet.

Welcher Sound ist für Sie Erfolg?

Der Moment, in dem der Motor verstummt und der Wind die Segel trägt.

Welcher Sound bedeutet Ärger?

Der Gesichtsausdruck meiner drei Söhne, begleitet von: „Wir haben Hunger – wie lange dauert das noch?“

Was wird aus Projekten, die man „für später“ parkt?

Sie reifen wie guter Wein. Für gute Ideen gibt es den richtigen Moment – so wie für das passende Abendessen.

Papier oder digital – was gewinnt bei Ihnen?

Hybrid – je nach Situation. Schreiben ist seit dem Studium essenziell für mich, tendenziell aber deutlich stärker digital als auf Papier.

Welche App hat Sie im Griff?

Die Kalender-App. Sie verwaltet inzwischen nicht nur Termine, sondern meine Lebenszeit.

Welches völlig nutzlose Talent lieben Sie dennoch an sich?

Ich lerne Kochen durchs Zuschauen und Mitmachen – mein erstes Tiramisu war neulich direkt zum Reinlegen.

Schon einmal ein Branchen-Selfie erbeten – und warum?

Ja – mit Dr. Jens Ehrhardt. Sein Lebenswerk und seine Verbindung zur Börse beeindrucken mich sehr. Und weil manchmal ein ehrliches Foto mehr sagt als 20 Pressezitate.

Welcher Song begleitet Sie durchs Berufsleben?

Gutes Gefühl in der energiereichen Remix-Version von Fargo

Welche Frage stellt sich Ihnen täglich – und garantiert immer dann, wenn’s gerade gar nicht passt?

Wem können wir heute bei RWS eine neue berufliche Perspektive ermöglichen?