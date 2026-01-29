Reform der privaten Altersvorsorge soll neue Impulse setzen

Die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) rechnet mit zusätzlichen Impulsen für die private Altersvorsorge aus der Politik. Kurz vor dem Jahresende 2025 hat das Bundeskabinett eine Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge beschlossen und damit neue Rahmenbedingungen angekündigt.

Kern der Reform sind neue Förderansätze wie ein Altersvorsorgedepot, flexiblere Garantien sowie Eckpunkte für eine sogenannte Frühstart-Rente für Kinder und Jugendliche. Ziel ist es, den Zugang zur privaten Vorsorge zu erleichtern und zugleich höhere Renditechancen zu ermöglichen.

Das Gesetzgebungsverfahren in Bundestag und Bundesrat steht noch aus. Nach Einschätzung der DVAG ist die grundsätzliche Stoßrichtung der Reform jedoch bereits erkennbar und politisch vorgezeichnet.

Für Verbraucher bedeutet die geplante Neuausrichtung, bestehende Vorsorgelösungen regelmäßig zu überprüfen. Neue Förderwege könnten zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen, die frühzeitig in die individuelle Vorsorgeplanung einbezogen werden sollten.

Aus Sicht der DVAG gewinnt damit auch die Beratung an Bedeutung, um mögliche Anpassungen an veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen rechtzeitig vorzunehmen und bestehende Konzepte entsprechend weiterzuentwickeln.