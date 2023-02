Schroders Capital: Chancen von privaten Assets im rezessiven Umfeld

nvestoren können trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds und überdurchschnittlich hoher Dry-Powder-Bestände auch in den kommenden Jahren mit relativ stabilen Bewertungen von Private Assets rechnen, davon sind die Experten von Schroders Capital überzeugt.

Die Ausrichtung auf langfristige Trends und die Hervorhebung von Nachhaltigkeit und Impact sowie maßgeschneiderte thematische Anlagelösungen werden für Investoren von entscheidender Bedeutung sein, wenn sie von den robusten Renditen von Private Assets profitieren wollen. Entsprechend kommentieren die Experten von Schroders Capital auch die aktuellen Chancen:

Nils Rode, Chief Investment Officer, Schroders Capital, kommentiert: „Das derzeitige Marktumfeld hat dazu geführt, dass einige Investoren eine abwartende Haltung eingenommen haben. Wir glauben nicht, dass dies langfristig die beste Performance für die Portfolios der Investoren bringen wird. Die Daten zeigen nämlich, dass Rezessionsjahre historisch gesehen zu den besten Jahren für Private Assets gehören.

Der Zugang zu den Private Markets geht inzwischen über die traditionelle, rein institutionelle Basis hinaus. Die steigende Nachfrage von kleineren, privaten Investoren, die Kapitalwachstum anstreben, geht einher mit Produktinnovationen, die den Zugang zu verschiedenen Bereichen der Private Markets verbessern. Dies führt zu einer größeren Auswahl und beschleunigt auch die ‚Demokratisierung‘ von Private Assets.”

Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets, Schroders Capital, sagt: „Die Spezialisierung von Schroders Capital hat zugenommen und sowohl das verwaltete Vermögen als auch das Produktangebot sind gewachsen, wobei Letzteres den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht. Daher haben wir auf unserer globalen Plattform Teams mit vielfältigen und sich ergänzenden Kompetenzen aufgebaut. Im Jahr 2021 haben wir mehr als 16 Mrd. USD an neuem Kapital durch 647 Investitionen in unsere Private Assets-Kapazitäten bereitgestellt.

Nachhaltigkeit und Impact sind Schlüsselelemente unserer Unternehmensziele. Schließlich glauben wir, dass diese Aspekte für die langfristige finanzielle Performance entscheidend sind.“

Maria Teresa Zappia, Head of Sustainability & Impact bei Schroders Capital, ergänzt: „Investoren sehen zunehmend finanzielle Erträge und nachhaltigen Impact als zwei Seiten derselben Medaille. Starke Investitionsrahmen zur Einbindung von Nachhaltigkeit und Impact in den Investitionsprozess werden zum Industriestandard werden.

Wo andere Herausforderungen sehen, sehen wir Chancen; wir nutzen die Nachhaltigkeits- und Impact-Expertise unseres Impact-Spezialisten BlueOrchard, um diese Chancen zu nutzen. Dazu haben wir unseren Anlageprozess verbessert, unsere Instrumente und Methoden modernisiert und uns auf Daten konzentriert.

Als führendes Unternehmen im Bereich der Private Markets sind wir bestrebt, die Bedürfnisse der Investoren zu antizipieren und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung eines neuen Zeitalters für Private Markets zu leisten.”

Schroders Capital hat jüngst auch seinen Sustainability & Impact (S&I)-Bericht veröffentlicht, der den Ansatz des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit und Auswirkungen weltweit über alle Sektoren und Teams hinweg beschreibt. Anhand von Fallstudien und konkreten Projektbeispielen stellt der Bericht auch einen Aktionsplan für die zukünftige Entwicklung der Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit und Impact vor.