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Bekanntes Gesicht der Nachhaltigkeitsbranche: Gunter Schäfer verstärkt SIERA Alliance

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Gunter Schäfer, SIERA Alliance
Foto: SIERA Alliance
Gunter Schäfer startet ab Juni 2026 bei SIERA Alliance als Director Corporate Communications und Director Distributions.

Die SIERA Alliance, ein Netzwerk für Umwelttechnikunternehmen und Investoren, gewinnt Gunter Schäfer als Director Corporate Communications und Director Distributions. Der erfahrene Branchenkenner soll die Plattform und ihren ELTIF-Fonds in neuen Vertriebskanälen etablieren.

Gunter Schäfer verstärkt ab dem 1. Juni 2026 die SIERA Alliance (Sustainability Impact Environmental Responsibility Alliance) in der Doppelrolle als Director Corporate Communications und Director Distributions. Das Netzwerk bringt Umwelttechnikunternehmen, Investoren und weitere Partner in einem gemeinsamen Ökosystem zusammen und wurde von Florian Freiherr Tucher von Simmelsdorf gegründet. SIERA ist Teil des Family Office der Familie Tucher sowie der Tucher Group.

Florian von Tucher, Gründer und CEO von SIERA, begründet die Besetzung mit Schäfers langjähriger Erfahrung im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen: „Gunter Schäfer ist in der Kapitalanlagebranche seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht und steht mit hoher Überzeugungskraft für Zukunftsfähigkeit, Klimaschutz und ökologisches Investment. Er ist unter anderem im Bankenvertrieb, bei Versicherungsunternehmen, Maklern, Family Offices und Vermögensverwaltern für hervorragenden Service, kreative Vertriebsunterstützung und fundierte Betreuung und Schulung bekannt, die er insbesondere in seinen Jahren bei der Ököworld AG und Arete Ethik Invest unter Beweis gestellt hat.“ Schäfers Netzwerk und Kommunikationsstärke sollen dabei helfen, die Plattform sowie den Siera Impact Growth Fund in Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit weiterzuentwickeln.

Vom Publikumsfonds zur grünen Infrastruktur

Der SIERA Impact Growth Fund ist als ELTIF ein regulierter Alternativer Investmentfonds, der Anlegern eine gezielte Beteiligung an Umwelttechnik-Büros und grüner Infrastruktur ermöglicht. Der Fonds partizipiert an den Realwirtschaftsprojekten und der Expertise der unter dem Siera-Dach organisierten Umweltingenieur-Büros.

Für Schäfer ist der Wechsel eine bewusste Erweiterung seines bisherigen Tätigkeitsfelds: „Die Investitionen der SIERA Umweltingenieurbüros sind ein vielversprechender Profitcenter und fördern Unternehmen, die innovative Lösungen in den Bereichen Klimaschutz, erneuerbare Energien, nachhaltiges Wassermanagement und Kreislaufwirtschaft entwickeln. Durch klare Umweltziele wie Biodiversitätsschutz, Vermeidung von Umweltverschmutzung und Ressourceneffizienz stellt SIERA sicher, dass jede Investition einen nachhaltigen und messbaren Umweltbeitrag leistet. Für mich ist es ein konsequenter Schritt und eine spannende Herausforderung, meine bisherigen Erfahrungen aus dem Produktangebot Aktien- oder Publikumsfonds nun für die Bereiche Private Equity sowie Private Debt und den Fokus zukunftsfähige Infrastruktur auszuweiten, diese Dynamik zu nutzen.

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