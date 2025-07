Seltene Erden und Technologiemetalle: die Megatrends

Andreas Kroll, seit 2006 als Finanzmarktanalyst mit Fokus auf Rohstoffe, und Andreas Pietsch, seit 2004 Sachwertspezialist mit Fokus auf Edelmetalle und Rohstoffe, gründeten 2014 die Firma Noble Elements; das engagierte Unternehmen ist inzwischen bei Technologiemetallen und Seltenen Erden einer der führenden europäischen Rohstoffhändler. Sie beschreiben in ihrem Buch: „Seltene Erden & Co.: Das Kokain der Industrie“, warum diese Metalle so wichtig für uns sind und wie groß die Herausforderungen der Industrie sind, an diese Metalle heranzukommen. Cash. veröffentlicht exklusiv Auszüge aus dem Buch.

„Heute weiß jedes Kind: Die Erde erwärmt sich, weil die Konzentration des Treibhausgases CO₂ in der Atmosphäre von 280 auf mehr als 400 parts per million (Anteile pro Million) gestiegen ist. Schuld daran sind die Menschen, die binnen weniger Jahrzehnte den von der Natur in Jahrmillionen abgelagerten Kohlenstoff verbrannt und gen Himmel gestoßen haben: in Kraftwerken und beim Bau, in Autos und Flugzeugen, durch Schlote und Kamine. Endlich hat die Menschheit sich entschieden, künftig auf den Ausstoß von CO₂ möglichst umfassend zu verzichten. Wie es im Livestream der Bundesregierung zur Weltklimakonferenz 2023 heißt, müsse bis 2050 „der Nettoausstoß an Kohlendioxidemissionen auf null gefahren werden“ – was nichts Geringeres als den kompletten Übergang von fossilen Energieträgern zu erneuerbaren bedeutet. Statt aus Kohle, Öl und Gas soll Strom aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen werden: Autos sollen mit Strom angetrieben, die Energie für Industrie und Haushalte aus der Kraft des Windes und der Sonne gewonnen werden; manche Staaten setzen dazu auch noch auf Atomkraftwerke.

Wie wäre es mit einer kleinen Provokation? Sie glauben nicht an den menschengemachten und durch ihn beschleunigten Klimawandel? Das macht nichts, da 198 Staaten sich entschlossen haben, gegen die Erderwärmung zu kämpfen, entsteht hier ein Trend von gewaltigem Ausmaß. Ganz unabhängig von alternativen „Fakten“. Das kann man zwar ignorieren, wird aber dann damit kein Geld verdienen. Ja, Klimaschutz ist einer der Megatrends unserer Zeit. Für Lena Papasabbas vom Zukunftsinstitut ist das einer der „langfristigsten und grundlegendsten Veränderungsprozesse, die unsere Gesellschaft und Wirtschaft prägen“ werden. Diese Megatrends und das, was deswegen unweigerlich auf uns zukommt, werden unser aller Leben verändern. Diese grundstürzenden, epochalen Veränderungen haben nichts mit kurzfristigen Moden oder dem Zeitgeist zu tun. Aber sie werden sich auf alle Lebensbereiche auswirken; Megatrends überrollen die ganze Welt, alle Kontinente, einem Tsunami gleich. Nichts und niemand kann sich diesem Wandel entziehen, wer sich dem entgegenstellt, wird schnell sehr alt aussehen. Auslöser sind stets grundsätzliche Probleme, die meist durch große Technologiesprünge überwunden werden können. Große Technologiesprünge schaffen allerdings auch neue Probleme.

Es war der US-amerikanische Politikwissenschaftler John Naisbitt, der den Begriff in den 1980er-Jahren prägte. Er untersuchte damals zukunftsweisende Trends wie die Digitalisierung, die Globalisierung und die Dezentralisierung. Technik ermöglicht Innovation, Innovation überwindet Stillstand, Bewegung verändert die Welt. Grundlegend. Zum Guten hin, aber auch mit Nebenwirkungen. Das geschieht etwa alle 50 Jahre, die Welt erneuert sich alle zwei Generationen. Diese Zeitenwenden zu erkennen, ist Ergebnis von konzentrierter systematischer Beobachtung, Beschreibung und Bewertung neuer Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft durch Menschen wie Papasabbas. Heute sehen sie die Welt wieder einmal an einem Punkt, an dem sich mehrere Problemlagen verknotet haben, und dieser Knoten wird im Wesentlichen durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz zerschlagen – mit eher mehr als weniger tiefgreifenden Auswirkungen auf Unternehmen, Branchen und Märkte, aber auch auf jedes einzelne Individuum.

Die zentralen Stränge sind

› die wachsende Weltbevölkerung und ihre Folgen,

› neue Technologien, die solche Veränderungen initiieren und antreiben und gleichzeitig dabei helfen, mit den Folgen des Fortschritts fertigzuwerden,

› die schwindende Bereitschaft großer Teile der Welt, die USA als Führungs- macht anzuerkennen,

› die Klimakrise sowie

› die Überalterung einiger Gesellschaften.

Diese Megatrends wirken mehr als alle anderen auch auf die Objekte dieses Buchs: SEE und TM; sie wiederum tragen auch entscheidend dazu bei, die aktuellen Megatrends zu formen und ihnen eine Richtung zu geben.

Die Megatrends im Detail