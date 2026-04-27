Helvetia Deutschland beruft Annette Elzenheimer zur CHRO

Helvetia Deutschland beruft Annette Elzenheimer mit Wirkung zum 1. Mai zur Chief Human Resources Officer. Sie folgt auf Kirsten Granzer, die das Unternehmen Ende April auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen verlässt. Der Personalwechsel erfolgt wenige Monate nach der Fusion von Helvetia und Baloise in Deutschland. In diesem Zuge hatte Elzenheimer bereits die Leitung des Bereichs Human Resources der neuen Organisation übernommen.

Vor ihrem Wechsel zu Helvetia war die Diplom-Wirtschaftsjuristin seit 2018 als Leiterin des Personalbereichs bei Baloise in Deutschland tätig. Zuvor hatte sie verschiedene Führungspositionen im Gesundheitskonzern Fresenius sowie in der Freudenberg Gruppe inne, sowohl im Inland als auch international.

HR-Ressort in Transformationsphase

Mit ihrer Erfahrung soll Elzenheimer die laufenden Veränderungen im Unternehmen weiter vorantreiben. Der Fokus liegt dabei auf der Integration der Organisation und der Weiterentwicklung der Personalstrukturen nach der Fusion. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Annette Elzenheimer eine etablierte und versierte Führungspersönlichkeit für die anspruchsvolle Aufgabe der CHRO gewinnen konnten. Für ihre neue Herausforderung wünsche ich ihr alles Gute und weiterhin viel Erfolg“, sagt Jürg Schiltknecht, CEO Helvetia Deutschland.

Gleichzeitig würdigt Schiltknecht die Leistungen der bisherigen Personalvorständin. „Unser herzlicher Dank gilt Kirsten Granzer, die den Prozess der erfolgreichen Zusammenführung von Baloise und Helvetia in Deutschland als Vorständin HR entscheidend geprägt hat. Für ihre persönliche Zukunft wünsche ich ihr alles erdenklich Gute.“