Newsletter
Podcast
Videos
Suche
EXKLUSIV

Cash. GALA: Financial Advisors Awards 2025 – die Sieger

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Cash.
Die Financial Advisors Awards in neun Kategorien wurden verliehen.

Am 26. September wurden im Rahmen der Cash. GALA 2025 die mit viel Spannung erwarteten Cash. Financial Advisors Awards auf dem Süllberg in Hamburg-Blankenese verliehen. Das sind die Sieger.

Der Preis, der zu den begehrtesten und bedeutendsten Branchenauszeichnungen zählt, wurde in diesem Jahr zum 23. Mal in Folge vergeben. Jedes Jahr werden mit diesem Event die besten Kapitalanlagen aus unterschiedlichen Anlagekategorien und Assetklassen prämiert.

Mehrere Jurys wählten aus den Kandidaten der Produktgattungen Versicherungen, Investmentfonds und Sachwertanlagen den jeweiligen Sieger. In diesem Jahr standen Produkte in neun Kategorien im Finallauf.

Die im ersten Schritt ausgewählten Kapitalanlagen und die späteren Sieger wurden anhand der Kriterien innovativ, transparent, vermittlerorientiert und anlegerfreundlich bestimmt. In diesem Jahr stammten die Sieger-Produkte aus den folgenden Kategorien: Private Altersvorsorge, Arbeitskraftabsicherung, Krankenversicherung, Sachwertanlagen (AIF) Deutschland, Sachwertanlagen (AIF) International, Sachwertanlagen/Private Markets (ELTIF), Regionenfonds, Themenfonds, Investmentfonds (sonstige)

• Sieger in der Kategorie Private Altersvorsorge
Baloise Best Invest Kids, Baloise

• Sieger in der Kategorie Arbeitskraftabsicherung
Swiss Life Vitalschutz, Swiss Life Deutschland

• Sieger in der Kategorie Krankenversicherung
Axa Gesund Extra, Axa Krankenversicherung

• Sieger in der Kategorie Sachwertanlagen (AIF) Deutschland
ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus, Primus Valor

• Sieger in der Kategorie Sachwertanlagen (AIF) International
Solvium Transportlogistik Fonds, Solvium Capital

• Sieger in der Kategorie Sachwertanlagen/Private Markets (ELTIF)
JPMorgan ELTIFs – Multi-Alternatives Fund, J.P. Morgan Asset Management

• Sieger in der Kategorie Regionenfonds
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF, DJE Kapital

• Sieger in der Kategorie Themenfonds
Zurich Global Green Bond Fund, Zurich Deutschland

• Sieger in der Kategorie Investmentfonds (sonstige)
WWK KI Alpha – Aktien Welt, WWK Investment

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/cash-gala-financial-advisors-awards-2025-die-sieger-703684/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.