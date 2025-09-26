Cash. GALA: Financial Advisors Awards 2025 – die Sieger

Der Preis, der zu den begehrtesten und bedeutendsten Branchenauszeichnungen zählt, wurde in diesem Jahr zum 23. Mal in Folge vergeben. Jedes Jahr werden mit diesem Event die besten Kapitalanlagen aus unterschiedlichen Anlagekategorien und Assetklassen prämiert.

Mehrere Jurys wählten aus den Kandidaten der Produktgattungen Versicherungen, Investmentfonds und Sachwertanlagen den jeweiligen Sieger. In diesem Jahr standen Produkte in neun Kategorien im Finallauf.

Die im ersten Schritt ausgewählten Kapitalanlagen und die späteren Sieger wurden anhand der Kriterien innovativ, transparent, vermittlerorientiert und anlegerfreundlich bestimmt. In diesem Jahr stammten die Sieger-Produkte aus den folgenden Kategorien: Private Altersvorsorge, Arbeitskraftabsicherung, Krankenversicherung, Sachwertanlagen (AIF) Deutschland, Sachwertanlagen (AIF) International, Sachwertanlagen/Private Markets (ELTIF), Regionenfonds, Themenfonds, Investmentfonds (sonstige)

• Sieger in der Kategorie Private Altersvorsorge

Baloise Best Invest Kids, Baloise

• Sieger in der Kategorie Arbeitskraftabsicherung

Swiss Life Vitalschutz, Swiss Life Deutschland

• Sieger in der Kategorie Krankenversicherung

Axa Gesund Extra, Axa Krankenversicherung

• Sieger in der Kategorie Sachwertanlagen (AIF) Deutschland

ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus, Primus Valor

• Sieger in der Kategorie Sachwertanlagen (AIF) International

Solvium Transportlogistik Fonds, Solvium Capital

• Sieger in der Kategorie Sachwertanlagen/Private Markets (ELTIF)

JPMorgan ELTIFs – Multi-Alternatives Fund, J.P. Morgan Asset Management

• Sieger in der Kategorie Regionenfonds

Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF, DJE Kapital

• Sieger in der Kategorie Themenfonds

Zurich Global Green Bond Fund, Zurich Deutschland

• Sieger in der Kategorie Investmentfonds (sonstige)

WWK KI Alpha – Aktien Welt, WWK Investment