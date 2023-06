Solvium Capital beruft erstmals Frau in Führungsposition

Die auf Kapitalanlagen in Logistik-Equipment spezialisierte Solvium Capital Vertriebs GmbH hat Sophia Janker zur Prokuristin ernannt. Sie gehört einer Unternehmensmitteilung zufolge damit als erste Frau zum erweiterten Team der Unternehmensleitung.

Sophia Janker (Jahrgang 1993) arbeitet in der Niederlassung Süd der Solvium in Cham (Oberpfalz). Die gelernte Industriekauffrau, geprüfte Wirtschaftsfachwirtin und geprüfte Betriebswirtin ist seit 2018 bei Solvium beschäftigt. Schon nach zwei Jahren wurde ihr die Leitung des Kundenservice übertragen, so die Mitteilung.

„Ich freue mich sehr, mit Sophia Janker die erste Frau in den erweiterten Führungskreis der Solvium-Gruppe berufen zu dürfen“, so Jürgen Kestler, Geschäftsführer der Solvium Capital Vertriebs GmbH. „Frau Janker ist eine Mitarbeiterin mit hoher Qualifikation und großem Einsatz, die wir gerne langfristig an uns binden wollen.“