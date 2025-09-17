Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Stoïk verstärkt Vertrieb: Jan Meurer wird Direktor Vertriebsmanagement

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Jan Meurer
Foto: Stoïk
Jan Meurer

Stoïk beruft Jan Meurer zum Direktor Vertriebsmanagement. Gemeinsam mit Daniel Berger bildet er künftig die Doppelspitze im deutschen Vertriebsteam.

Der Cyber-Assekuradeur Stoïk hat Jan Meurer zum Direktor Vertriebsmanagement ernannt. Er übernimmt die neue Funktion in einer Doppelspitze mit Daniel Berger, Direktor Vertriebsaußendienst. Während Meurer die Vertriebsstrukturen ausbauen soll, konzentriert sich Berger auf die Erweiterung des Maklernetzwerks und die Präsenz von Stoïk in der DACH-Region.

Das könnte Sie auch interessieren:

Für Maklerunternehmen soll die neue Aufstellung weitere Vereinfachungen bringen. Neben einem verbesserten Zusammenspiel von Versicherungen und Cybersicherheitslösungen sind Synergien im Versicherungsprodukt geplant, etwa durch Deckungsverbesserungen und effizientere Abschlussprozesse.

Vor seiner neuen Rolle war Meurer bei Stoïk als Head of Cyber Solutions tätig und verantwortete den Ausbau von Stoïk MDR sowie die Befähigung von Maklern. Zuvor leitete er Präventions- und Response-Services bei einem auf Cyber spezialisierten Assekuradeur.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/stoik-verstaerkt-vertrieb-jan-meurer-wird-direktor-vertriebsmanagement-703215/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.