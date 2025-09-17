Stoïk verstärkt Vertrieb: Jan Meurer wird Direktor Vertriebsmanagement

Der Cyber-Assekuradeur Stoïk hat Jan Meurer zum Direktor Vertriebsmanagement ernannt. Er übernimmt die neue Funktion in einer Doppelspitze mit Daniel Berger, Direktor Vertriebsaußendienst. Während Meurer die Vertriebsstrukturen ausbauen soll, konzentriert sich Berger auf die Erweiterung des Maklernetzwerks und die Präsenz von Stoïk in der DACH-Region.

Für Maklerunternehmen soll die neue Aufstellung weitere Vereinfachungen bringen. Neben einem verbesserten Zusammenspiel von Versicherungen und Cybersicherheitslösungen sind Synergien im Versicherungsprodukt geplant, etwa durch Deckungsverbesserungen und effizientere Abschlussprozesse.

Vor seiner neuen Rolle war Meurer bei Stoïk als Head of Cyber Solutions tätig und verantwortete den Ausbau von Stoïk MDR sowie die Befähigung von Maklern. Zuvor leitete er Präventions- und Response-Services bei einem auf Cyber spezialisierten Assekuradeur.