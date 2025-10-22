Digitale Unterstützung für Krebspatienten: Kooperation zwischen Debeka und Iuvando Health

Die Debeka Krankenversicherung und das Mannheimer Healthtech-Unternehmen Iuvando Health haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um Krebspatienten in Deutschland den Zugang zu klinischen Studien zu erleichtern. Ziel der Kooperation ist es, Versicherten der Debeka über die digitale Plattform von Iuvando individuelle und passende Studienangebote zugänglich zu machen.

Klinische Studien gelten als zentraler Treiber des medizinischen Fortschritts. Dennoch finden viele Patientinnen und Patienten nur schwer Zugang zu geeigneten Angeboten. Iuvando Health hat deshalb eine digitale Plattform entwickelt, die Betroffenen und ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten hilft, passende Studien zu identifizieren und Kontakt zu den Studienzentren herzustellen.

Digitaler Zugang zu neuen Therapieoptionen

Im Rahmen der neuen Kooperation erhalten Debeka-Versicherte künftig direkten Zugang zu dieser Studiensuche. „Als Krankenversicherer ist es unser Anspruch, unseren Mitgliedern Zugang zu den bestmöglichen medizinischen Angeboten zu verschaffen. Die Kooperation mit iuvando Health erweitert diese Möglichkeiten um einen innovativen digitalen Service, der Betroffenen Hoffnung und Orientierung in einer sehr schwierigen Lebensphase gibt“, sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka.

Durch die Zusammenarbeit sollen mehr Patientinnen und Patienten frühzeitig von neuen Therapieoptionen erfahren und sich fundiert über laufende klinische Studien informieren können.

Gleichberechtigter Zugang zu Forschung und Innovation

Dr. Mridul Agrawal, Gründer und Geschäftsführer von Iuvando Health, betont die gesellschaftliche Bedeutung des Projekts: „Wir möchten, dass alle Krebspatientinnen und -patienten unabhängig von Zufall oder persönlichem Netzwerk die Chance haben, von den neuesten Therapiemöglichkeiten im Rahmen klinischer Studien zu profitieren.“

Mit der Debeka habe Iuvando einen Partner gewonnen, der Innovation in der Patientenversorgung aktiv fördere. „Mit der Debeka gewinnen wir einen sehr starken Partner, der sich aktiv für Innovation in der Patientenversorgung einsetzt und Menschen mit einer Krebserkrankung unterstützt“, so Agrawal.

Verbesserung der Versorgung durch digitale Vernetzung

Mit der Kooperation will die Debeka ihr Angebot im Bereich der Gesundheitsservices weiter ausbauen und zugleich den Zugang zu innovativen Therapien verbessern. Die digitale Plattform von iuvando Health verbindet Versorgungsrealität und medizinische Forschung – und könnte damit zu einem wichtigen Baustein in der onkologischen Patientenbetreuung werden.