Getsafe übernimmt helden.de und stärkt Plattformstrategie

Getsafe setzt seinen Expansionskurs fort und übernimmt den Hamburger Assekuradeur helden.de. Mit der Transaktion gehen mehr als 100.000 Policen in den Bereichen Haftpflicht, Hausrat und Fahrrad in den Bestand des Heidelberger Insurtechs über. Die Verträge sollen vollständig in die bestehende Plattform integriert werden.

helden.de hat seit der Gründung im Jahr 2016 rund 25 Millionen Euro Kapital eingeworben und einen profitablen Bestand aufgebaut. Das Unternehmen verzichtete dabei bewusst auf Vergleichsportale und setzte stattdessen auf digitale Vertriebswege sowie eigene Produktentwicklungen.

Für die Kunden soll der Übergang ohne Brüche erfolgen. Getsafe kündigt an, dass sich durch die Integration zusätzliche Funktionen und Vorteile ergeben sollen.

Die Übernahme ist nicht die erste ihrer Art. Bereits 2023 hatte Getsafe rund 50.000 Verträge von Luko Deutschland übernommen. Nach Unternehmensangaben konnten 95 Prozent der Kunden innerhalb von weniger als zwei Monaten in die eigene App überführt werden.

Getsafe verfolgt ein Plattformmodell, das auf eine breite Produktabdeckung abzielt. Nach drei Jahren mit eigener Bafin-Lizenz hat das Unternehmen seine Struktur zu einer offenen MGA-Plattform weiterentwickelt. Das Angebot umfasst inzwischen verschiedene Sparten, darunter Haftpflicht- und Hausratversicherungen, Tier- und Zahnzusatzpolicen sowie Lebens- und Krankenversicherungen und Lösungen für die Altersvorsorge.