Studie warnt: Diese Fehler gefährden die Effizienz von Wärmepumpen

Wärmepumpen gelten als zentrale Technologie für die Wärmewende und haben sich im Neubau weitgehend durchgesetzt. Eine Kurzstudie des Bauherren-Schutzbundes (BSB) zeigt jedoch, dass ihre Leistungsfähigkeit stark von der fachgerechten Umsetzung abhängt. Untersucht wurden die zehn häufigsten Mängel beim Einsatz in Neubauten und sanierten Wohngebäuden.

Die Analyse macht deutlich, dass viele Probleme nicht auf technische Schwächen der Geräte zurückzuführen sind. Vielmehr entstehen Schäden häufig durch Fehler bei Planung, Installation oder Betrieb. Diese wirken sich direkt auf Effizienz, Stromverbrauch und Lebensdauer der Anlagen aus.

„Die Studie zeigt, dass viele Schäden an Wärmepumpen nicht plötzlich entstehen, sondern auf vermeidbare Mängel bei Einbau, Einstellung oder Wartung zurückzuführen sind“, sagt Henrik Fork-Weigel, Geschäftsführer des Bauherren-Schutzbundes. „Für Bauherren ist es deshalb entscheidend, von Anfang an auf Qualitätssicherung und fachliche Kontrolle zu setzen.“

Typische Installationsfehler und ihre Folgen

Zu den häufigsten Problemen zählt laut Studie ein Verlust von Kältemittel. In einem dokumentierten Fall führte eine undichte Dichtung dazu, dass über längere Zeit Kältemittel entwich. Die Folge waren ein steigender Stromverbrauch und ein Schaden am Kompressor.

Auch fehlerhafte Installationen können gravierende Auswirkungen haben. In einem Wohngebäude fiel die Wärmepumpe vollständig aus, weil die Kondensatleitung ohne ausreichendes Gefälle verlegt wurde. Das Wasser staute sich, drang in die Elektronik ein und verursachte einen Kurzschluss.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Aufstellung der Außeneinheit. Wird sie zu nah an Wänden oder Hindernissen positioniert, kann der notwendige Luftstrom gestört werden. In der Folge vereisen Bauteile, und die Heizleistung sinkt spürbar.

Planung und Kontrolle als zentrale Faktoren

„Gerade bei der Aufstellung und Installation der Anlagen zeigt sich, wie wichtig Fachwissen und sorgfältige Planung sind“, betont Fork-Weigel. „Schon kleine Abweichungen von den Herstellerangaben können langfristig zu erheblichen Mehrkosten für Bauherren führen.“

Der Bauherren-Schutzbund empfiehlt, bei Planung und Einbau qualifizierte Fachbetriebe einzubeziehen und eine unabhängige baubegleitende Qualitätskontrolle zu nutzen. Ebenso entscheidend seien eine umfassende Einweisung in die Bedienung sowie regelmäßige Wartung der Anlage.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass ein Großteil der festgestellten Schäden vermeidbar wäre. Voraussetzung ist, dass alle Beteiligten die technischen Anforderungen konsequent berücksichtigen und die Umsetzung fachlich begleiten.