Swiss Life: Tobias Herwig wird neuer CTO und Mitglied der Geschäftsleitung

Dr. Tobias Herwig (47) ist seit dem Jahr 2016 bei Swiss Life tätig und verantwortete zuletzt als Chief Risk Officer und Bereichsleiter das Risikomanagement. Vor seiner Tätigkeit bei Swiss Life hatte Herwig Führungsfunktionen bei der Allianz SE sowie der Unternehmensberatung d-fine inne. Tobias Herwig ist Diplom-Kaufmann und hält einen Master in Finanzmathematik. An der Goethe-Universität/Frankfurt promovierte er am Lehrstuhl für Derivate und Financial Engineering.

Herwig folgt auf Lothar Engelke, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch hin und im besten beidseitigen Einvernehmen verlassen hat. Engelke übernahm die Funktion als CTO im Jahr 2019 und hat in dieser Zeit wichtige Managemententscheidungen getroffen, von denen Swiss Life nachhaltig profitiert.

Jörg Arnold, CEO bei Swiss Life Deutschland: „Ich freue mich sehr darüber, dass Tobias die wichtige Aufgabe des Chief Technology Officers übernimmt. Im Rahmen seiner bisherigen Tätigkeit überzeugte Tobias mit seinem strategischen Denk- und Analysevermögen, seiner Erfahrung bei der Organisation und Steuerung von herausfordernden Projekten sowie mit einem nahbaren und wertschätzenden Führungsstil. Mit Tobias‘ Ernennung können wir diese wichtige Funktion zügig aus den eigenen Reihen besetzen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass Personalentwicklung einen hohen Stellenwert in unserer Unternehmenskultur hat. Ich freue mich auf die noch engere Zusammenarbeit.“

„Lothar hat sich um unser Unternehmen sehr verdient gemacht und ich danke ihm für seinen großen persönlichen Einsatz. Mit der Einführung eines digitalen Arbeitsplatzes, der Einführung agiler Arbeitsweisen, dem Umzug des Rechenzentrums in die Cloud oder dem Ausbau der IT-Security hat er viele wichtige Weichenstellungen umgesetzt. Ich wünsche Lothar persönlich und beruflich alles Gute“, so Arnold weiter.

Die Ernennung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die BaFin.