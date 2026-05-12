Warum Rheinmetall trotz hoher Bewertung auf Kurs bleibt

Rheinmetall bleibt einer der strukturell überzeugendsten europäischen Rüstungstitel. Auf den ersten Blick war das erste Quartal 2026 kein spektakulärer Zahlenkranz, auf den zweiten Blick jedoch ein belastbarer Beleg dafür, dass der Konzern die nächste Phase seiner Transformation erreicht hat. Weg vom zyklischen Projektgeschäft, hin zu einem breit aufgestellten europäischen Verteidigungs- und Sicherheitschampion mit hoher Visibilität, wachsender industrieller Tiefe und steigender Profitabilität.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal um 8 Prozent auf 1.938 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis legte überproportional um 17 Prozent auf 224 Millionen Euro zu, die operative Marge verbesserte sich auf 11,6 Prozent nach 10,6 Prozent im Vorjahr. Das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten erhöhte sich von 1,78 auf 2,18 Euro. Rheinmetall wächst nicht nur, sondern skaliert auch profitabel.

Dass der Umsatzanstieg im Quartal moderater ausfiel als in den Vorperioden, stellt keinen Bruch der Investmentstory dar. Das Vorjahresquartal war durch Vorzieheffekte aus dem zweiten Quartal 2025 begünstigt. Für das zweite Quartal 2026 erwartet Rheinmetall hingegen eine deutliche Beschleunigung bei Umsatz und Auftragseingang. Genau darin liegt die Pointe. Der Markt schaut auf das Quartal, der Titel lebt vom Hochlauf.

Der wichtigste Wert in der Bilanz ist derzeit nicht der Quartalsumsatz, sondern der Auftragsbestand. Dieser stieg zum 31. März auf 73 Milliarden Euro nach 56 Milliarden Euro im Vorjahr. Darin enthalten ist erstmals Naval Systems mit einem Auftragsbestand von rund 5,5 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand ist somit mehr als siebenmal so hoch wie der Konzernumsatz 2025 von 9.935 Milliarden Euro. Für professionelle Anleger ist das die zentrale Botschaft: Rheinmetall verkauft keine Hoffnung, sondern abzuarbeitende Nachfrage.

Die Integration des übernommenen Marinegeschäfts ist strategisch besonders relevant. Rheinmetall erweitert sein Portfolio von Land, Luft, Cyber und Weltraum um die See und wird damit in Deutschland zu einem Komplettanbieter für alle Teilstreitkräfte. Im März steuerte Naval Systems bereits 77 Millionen Euro Umsatz und 8 Millionen operatives Ergebnis bei, die operative Marge lag bei 10,1 Prozent. Das ist für einen frisch integrierten, industriell komplexen Bereich ein respektabler Start und signalisiert, dass die Akquisition nicht nur der Breite, sondern auch der Ertragskraft dienen kann.

Auch die Segmentdaten stützen unsere positive Einschätzung. Vehicle Systems steigerte den Auftragsbestand um 25 Prozent auf 25.852 Milliarden Euro und verbesserte die operative Marge auf 9.6 Prozent. Weapon and Munition blieb mit einem Umsatz von 601 Millionen Euro auf hohem Niveau, die Marge lag weiterhin bei 19 Prozent. Air Defence verzeichnete ein Umsatzwachstum von 43 Prozent auf 192 Millionen Euro und eine Steigerung der operativen Marge auf 15,6 Prozent. Digital Systems steigerte den Umsatz um 16 Prozent auf 349 Millionen Euro und verbesserte die operative Marge auf 5,2 Prozent. Dies ist nicht länger eine Ein-Produkt-Story, sondern ein zunehmend diversifizierter Verteidigungsverbund.

Gleichwohl gibt es Punkte, die Anleger nicht ignorieren sollten. So fiel der operative Free Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten auf minus 285 Millionen Euro, nachdem er im Vorjahr noch bei plus 243 Millionen Euro gelegen hatte. Rheinmetall begründet dies mit dem Wegfall hoher Anzahlungen im Vergleichsquartal sowie mit Vorratsaufbau und höherer Working-Capital-Bindung für das geplante Wachstum im Jahr 2026.

Für uns ist das kein Alarmsignal, sondern der Preis des Hochlaufs. Es ist jedoch die Kennzahl, an der der Markt die operative Umsetzung in den kommenden Quartalen messen wird.

Gewinner der europäischen Wiederaufrüstung

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Bewertung. Rheinmetall ist längst kein unentdeckter Spezialwert mehr, sondern ein europäischer Kernwert im Verteidigungssektor. Damit steigt die Fallhöhe bei Verzögerungen, Margenenttäuschungen oder politischer Volatilität. Wer heute investiert, kauft nicht den Beginn einer Neubewertung, sondern die Fortsetzung eines industriellen Superzyklus. Genau deshalb müssen Auftragseingang, Kapazitätsausbau und Cash Conversion in den kommenden Quartalen überzeugen.

Unsere Einschätzung bleibt dennoch klar positiv. Rheinmetall hat die Jahresprognose bestätigt. Der Konzern erwartet für 2026 einen Umsatz von 14,0 bis 14,5 Milliarden Euro und eine operative Marge von rund 19 Prozent. Gegenüber dem Umsatz von 9.935 Milliarden Euro im Jahr 2025 impliziert das einen massiven Wachstumssprung. Der Kapitalmarkt mag zwar kurzfristig auf Quartalsabweichungen reagieren, fundamental zählt jedoch, ob Rheinmetall seine Kapazitäten in Umsatz, Marge und Cashflow umsetzen kann. Die Q1-Zahlen sprechen dafür, dass der Konzern auf Kurs ist.

Rheinmetall bleibt für uns ein struktureller Gewinner der europäischen Wiederaufrüstung. Der Titel ist zwar anspruchsvoll bewertet, die operative Visibilität ist jedoch außergewöhnlich. Der Auftragsbestand von 73 Milliarden Euro, die bestätigte Prognose, die verbesserten Margen und die strategische Erweiterung in den Marinebereich untermauern die Investmentthese. Kurzfristig mag die Aktie schwanken, doch mittelfristig bleibt Rheinmetall einer der wenigen europäischen Industriewerte, bei denen gleichzeitig Nachfrage, politischer Rückenwind und Skaleneffekte wirken.

Serge Nussbaumer ist Head Public Solutions und Kapitalmarktexperte bei der Maverix Securities AG.