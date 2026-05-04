Tikehau Capital bündelt Immobiliengeschäft auf einheitlicher Plattform

Tikehau Capital hat die Integration von Sofidy in Tikehau Investment Management abgeschlossen, teilt das Unternehmen mit. Sodify bleibt demnach eine Marke von Tikehau Capital und wird weiterhin auf seiner langjährigen Expertise im Bereich Immobilien-Sparlösungen sowie bei der Betreuung von Privatkunden durch offene Fonds aufbauen.

„Diese Transaktion stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Immobiliengeschäfts der Gruppe dar, das nun stärker integriert und besser positioniert ist, um sein Wachstum in Europa und weltweit voranzutreiben“, heißt es in der Mitteilung. Die Integration erweitert demnach das Angebot an Anlagelösungen sowohl für Privatkunden als auch für institutionelle Kunden.

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft des alternativen Asset Managers bündelt damit das Immobiliengeschäft der Gruppe stärker als bisher. Im Rahmen der Real-Asset-Strategie verwaltet Tikehau Capital nach eigenen Angaben 14,3 Milliarden Euro. Das entspricht 27 Prozent des gesamten verwalteten Vermögens der Gruppe.

Weiteres Wachstum in Europa geplant

Die neue Struktur vereint Kompetenzen in Investment, Asset Management, Fondsmanagement, Vertrieb und Kundenservice. Ziel ist eine einheitlichere Plattform, die in mehreren Regionen tätig ist und weiteres Wachstum in Europa sowie international unterstützen soll.

„Indem wir sich ergänzende Kompetenzbereiche in einer einzigen Organisation zusammenführen, schaffen wir eine stärker integrierte und diversifiziertere Plattform, die besser aufgestellt ist, um das Wachstum unserer Immobilienaktivitäten in ganz Europa und auf internationaler Ebene zu unterstützen“, sagt Henri Marcoux, stellvertretender Geschäftsführer von Tikehau Capital und Vorsitzender von Tikehau Investment Management.