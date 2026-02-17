Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Tikehau sammelt über eine Milliarde Dollar für Private-Debt-Secondaries ein

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: KI-generiert (ChatGPT)
KI-generiertes Symbolbild.

Tikehau Capital schließt seinen zweiten Fonds für Private Debt Secondaries, also Anteile an bestehenden Fonds für Kreditvergaben außerhalb des Bankensystems, mit über einer Milliarde US-Dollar ab. Das Zielvolumen wird damit klar übertroffen, das Vorgängerprodukt deutlich überholt.

Tikehau Capital hat das finale Closing seines zweiten Fonds für Private Debt Secondaries erreicht. Für den Tikehau Private Debt Secondaries II sowie begleitende Vehikel sichern sich die Franzosen Limited-Partner-Eigenkapitalzusagen von über einer Milliarde US-Dollar, teilt das Unternehmen mit. Damit liegt das Volumen deutlich über dem angestrebten Ziel von 750 Millionen US-Dollar.

Das könnte Sie auch interessieren:

Gegenüber dem ersten Fonds hat sich das eingesammelte Kapital mehr als verdoppelt. Mit der 2019 gestarteten Plattform für Private Debt Secondaries baut der Alternative-Asset-Manager seine Position in einem Marktsegment aus, das nach Angaben von Tikehau zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Private Debt Secondaries dienen institutionellen Investoren als Instrument zur Liquiditätssteuerung. Sie ermöglichen es Limited Partners und General Partners, bestehende Engagements zu veräußern oder umzustrukturieren. Parallel wachse der globale Private-Credit-Markt weiter, was zusätzliche Transaktionsmöglichkeiten schafft.

Investorenbasis breit diversifiziert

Der neue Fonds richtet sich an eine internationale Anlegerbasis. Nach Angaben von Tikehau beteiligen sich Family Offices sowie institutionelle Investoren aus Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Rund 50 Prozent des zugesagten Kapitals sind demnach bereits investiert. Der Fokus liegt auf Sekundärtransaktionen in Nordamerika und Europa.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/tikehau-sammelt-ueber-eine-milliarde-dollar-fuer-private-debt-secondaries-ein-712054/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.