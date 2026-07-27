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Toyota steigt bei cellcentric ein: Drei Konzerne bündeln Brennstoffzellen-Know-how

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Toyota steigt bei cellcentric ein
Foto: ChatGPT
Toyota beteiligt sich an cellcentric und baut mit Daimler Truck und Volvo die Brennstoffzellentechnologie aus.

Toyota steigt als gleichberechtigter Gesellschafter bei cellcentric ein. Gemeinsam mit Daimler Truck und der Volvo Group soll die Entwicklung von Brennstoffzellensystemen für schwere Nutzfahrzeuge beschleunigt werden. Der Zusammenschluss könnte dem Wasserstoffmarkt neue Impulse geben.

Toyota Motor Corporation wird gleichberechtigter Gesellschafter des Brennstoffzellen-Joint-Ventures cellcentric. Eine entsprechende verbindliche Vereinbarung haben Toyota, die Volvo Group, Daimler Truck und cellcentric unterzeichnet. Nach Abschluss der Transaktion wird jeder der drei Industriepartner ein Drittel der Anteile an dem Unternehmen halten.

Die Vereinbarung folgt auf die Ende März unterzeichnete Absichtserklärung. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und wird gegen Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet.

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Mit dem Einstieg von Toyota wollen die Partner die Entwicklung und Produktion von Brennstoffzellensystemen für schwere Nutzfahrzeuge vorantreiben. Ziel ist es, die technologische Wettbewerbsfähigkeit von cellcentric auszubauen und die industrielle Fertigung weiter zu skalieren.

Wasserstofftechnologie für schwere Nutzfahrzeuge

Cellcentric soll auch künftig als eigenständiges Unternehmen agieren und Kunden aus unterschiedlichen Bereichen bedienen. Dazu zählen Anwendungen im schweren Straßengüterverkehr ebenso wie Geländefahrzeuge, Reisebusse, Schienenfahrzeuge, stationäre Stromerzeugung und schwere Arbeitsmaschinen.

Darüber hinaus wollen die drei Industrieunternehmen gemeinsam mit Verbänden und weiteren Partnern entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette den Ausbau der Wasserstoffversorgung sowie der notwendigen Infrastruktur unterstützen. Damit soll die Verbreitung wasserstoffbasierter Antriebslösungen im Nutzfahrzeugbereich beschleunigt werden.

Unabhängig von der Zusammenarbeit bei cellcentric bleiben die Volvo Group, Daimler Truck und Toyota in ihren übrigen Geschäftsfeldern eigenständige Wettbewerber.

Abschluss der Transaktion für Ende 2026 erwartet

Der Vollzug der Transaktion wird für Ende 2026 beziehungsweise Anfang 2027 erwartet. Voraussetzung sind die ausstehenden kartell- und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.

Nach Angaben der Volvo Group werden aus der Transaktion keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ertragslage oder die Finanzposition des Unternehmens erwartet.

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