USA und China vereinbaren Handelsfrieden – aber nur auf Zeit

Das jüngste Handelsabkommen zwischen den USA und China schafft die Voraussetzungen für eine einjährige „Waffenruhe“ in Bezug auf handelspolitische Auseinandersetzungen. Langfristig bleibt jedoch die Wahrscheinlichkeit einer strategischen Entkopplung der beiden Supermächte bestehen. Aus Sicht der USA friert das Abkommen die Zollsätze für China im Bereich von 40 bis 50 Prozent ein und lockert die Exportkontrollen für Halbleiter. Gleichzeitig wird China seine Exportkontrollen für Seltene Erden lockern und mehr Sojabohnen aus den USA kaufen.

Wir sehen verschiedene Auswirkungen der Handelsvereinbarung: Das Abkommen ist ein Ergebnis, das das Risiko mindert, und dürfte in Verbindung mit den Auswirkungen anderer kürzlich geschlossener Handelsabkommen in Asien die Handelsströme und die Stimmung in den Schwellenländern zusätzlich stützen. Die „Schonzeit“ dürfte bis ins erste Quartal hinein anhalten, könnte jedoch gefährdet sein, wenn die Zusagen nur begrenzt umgesetzt werden und/oder die USA weiterhin implizit Druck auf China ausüben. Aus politischer Sicht dürfte die Vereinbarung Präsident Trump über die Zwischenwahlen hinweghelfen, wobei jedoch die oben erwähnten potenziellen handelsbezogenen Eskalationsrisiken zu beachten sind.

China hat sich durch die Diversifizierung seiner Lieferketten relativ gut an die US-Zölle angepasst. Chinesische Exporte in die USA gingen seit 2022 zurück, während die Exporte in andere Regionen gestiegen oder stabil geblieben sind. Zwar gibt es Bedenken hinsichtlich der Wiederausfuhr chinesischer Waren in die USA über andere Länder, doch stellen wir fest, dass die Umladungstätigkeit meist einen Mehrwert schafft. Darüber hinaus enthalten einige kürzlich abgeschlossene Handelsabkommen (zum Beispiel mit Thailand) „ergänzende Maßnahmen”, die darauf hindeuten, dass China die USA bei der Überwachung dieser so genannten Transshipment-Aktivitäten unterstützt.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen sehen wir Anzeichen dafür, dass sich der Beitrag der Nettoexporte zum chinesischen Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent normalisiert. Mögliche Anzeichen für eine Hinwendung Chinas zum Binnenkonsum sehen wir auch in seinem 15. Fünfjahresplan, in dem von einer nachhaltigen Steigerung der Binnennachfrage durch Einkommen und Konsum die Rede ist. Darin wird auch der Wunsch zum Ausdruck gebracht, die Rolle der Lokalregierungen neu zu definieren und sie vom verarbeitenden Gewerbe hin zu Dienstleistungen zu verlagern. Dies könnte im Laufe der Zeit auch einige der Überkapazitätsprobleme des Landes lösen.

Unterdessen wird der Oberste Gerichtshof der USA Argumente zur Gültigkeit von Zöllen gemäß dem IEEPA-Gesetz anhören. Obwohl wir dies als eine knappe Entscheidung betrachten, ist es wahrscheinlich, dass der Oberste Gerichtshof die IEEPA-Zölle für ungültig erklärt. Diese könnten dann durch Zölle anderer Zollbehörden ersetzt werden. Dieser Ersetzungsprozess könnte jedoch Zeit in Anspruch nehmen, zu einer gewissen Komplexität führen und die Flexibilität der Regierung einschränken.

Shikeb Farooqui ist Lead Economist Asia bei PGIM’s Fixed Income Business.