KI-Boom verändert den Welthandel – Europa droht zur digitalen Kolonie zu werden

Der Handel mit Produkten rund um künstliche Intelligenz ist längst kein Nischenthema mehr. Laut einer aktuellen Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade hat sich der globale Handel mit KI-relevanten Gütern innerhalb von zehn Jahren von rund einer Billion US-Dollar auf 3,8 Billionen US-Dollar nahezu vervierfacht. Mittlerweile entfallen rund 15 Prozent des globalen Warenhandels auf KI-nahe Produkte und Infrastruktur – Tendenz steigend.

Dabei konzentriert sich die Wertschöpfung auf wenige Regionen. Asien kontrolliert wesentliche Teile der Produktionskette: von Halbleitern über Hochleistungsspeicher bis hin zu Rechenzentrums-Hardware. Taiwan, Südkorea, China und die USA spielen Schlüsselrollen in dieser Infrastruktur. Politische Spannungen und Handelskonflikte können daher direkte Auswirkungen auf Verfügbarkeit und Preise haben – so hat sich der Preis für Speicherchips in diesem Jahr aufgrund der Spannungen im Nahen Osten etwa verdreifacht.

„Der globale KI-Wettlauf ist auch ein Wettlauf um Infrastruktur, Daten und wirtschaftlichen Einfluss“, sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Wer die Chips, Rechenzentren und Plattformen kontrolliert, kontrolliert künftig auch wesentliche Teile der globalen Wertschöpfung – und beeinflusst damit maßgeblich den Welthandel und Warenströme.“

Europa hinkt beim Ausbau digitaler Infrastruktur hinterher

Besonders kritisch bewertet die Studie Europas Position im internationalen KI-Wettbewerb. Die operative Rechenzentrums-Kapazität des Kontinents liegt rund viermal unterhalb jener der USA. Gleichzeitig dominieren US-amerikanische Hyperscaler bereits heute rund 40 Prozent der europäischen Dateninfrastruktur. Mit zunehmender Nutzung von KI-Diensten könnte künftig ein erheblicher Teil der Wertschöpfung dauerhaft an amerikanische Anbieter abfließen.

„Europa und auch Deutschland laufen aktuell Gefahr, vom Industriestandort zum digitalen Mieter zu werden“, sagt Bogaerts. „US-amerikanische IT-Unternehmen erzielen rund 70 % der europäischen Umsätze, während deutsche Unternehmen wenig von dem Boom spüren und das Wachstum hierzulande deutlich hinterherhinkt. Deutsche Unternehmen sind in den wachstummstärksten Bereichen wie KI aktuell noch wenig präsent. Aber: Viele deutsche Anbieter befinden sich derzeit noch in einer frühen Phase KI wirtschaftlich erfolgreich zu monetarisieren. Da ist noch Luft nach oben und viel Potenzial neue Anwendungsfälle für bestehende Produkte zu entwickeln und Innovationen voranzutreiben.“

Während die USA massiv in Cloud-Infrastruktur, Rechenleistung und digitale Plattformen investieren, fehlt Europa bislang eine vergleichbare industriepolitische Antwort. Die Abhängigkeit von amerikanischen Technologieanbietern wächst – und mit ihr das Risiko, bei zukünftigen Weichenstellungen im globalen Handel an Gestaltungsmacht zu verlieren.

Staatliche Eingriffe verschärfen den globalen Technologiewettbewerb

Die staatliche Einflussnahme auf den KI-Sektor nimmt weltweit deutlich zu. Laut Allianz Trade sind mittlerweile mehr als 3.600 industriepolitische Maßnahmen im Zusammenhang mit KI-Technologien in Kraft – von Exportkontrollen und Technologie-Sanktionen bis hin zu milliardenschweren Förderprogrammen. „Das zeigt, welch große geopolitische Rolle das Thema in der Weltwirtschaft bereits spielt. Lieferketten werden regionaler, Technologie politischer und digitale Infrastruktur zu einem strategischen Machtinstrument“, sagt Guillaume Dejean, Branchenexperte bei Allianz Trade.

Diese Entwicklung verändert auch die Grundprinzipien des Welthandels. Effizienz allein verliert als Standortkriterium an Bedeutung. Zuverlässige Lieferanten, strategische Resilienz, technologische Souveränität und politische Stabilität werden zu zentralen Faktoren für unternehmerische Entscheidungen.

„Die Zeit rein effizienter Globalisierung geht zu Ende“, sagt Dejean. „Unternehmen brauchen heute nicht nur stabile Lieferketten, sondern auch eine zukunftsorientierte Risikostrategie und Technologiepolitik, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.“