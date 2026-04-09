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Top-Versicherer 2026: vfm-Ranking setzt auf Maklerpraxis

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: vfm-Gruppe
Klaus Liebig, vfm

Die vfm-Gruppe hat auf ihrer Know-How-Börse 2026 die besten Versicherer des Jahres ausgezeichnet. Grundlage ist ein praxisnahes Ranking aus Sicht angeschlossener Makler. Welche Anbieter besonders überzeugen.

Die vfm-Gruppe hat im Rahmen ihrer Messe „Know-How-Börse“ im März in Würzburg die Top-Versicherer des Jahres ausgezeichnet. Prämiert wurden Anbieter in den Sparten Komposit Privat, Komposit Gewerbe, Kraftfahrt, Lebens- und Krankenversicherung.

Grundlage des Rankings ist ein Kriterienkatalog, den der Verbund gemeinsam mit seinen Maklerpartnern entwickelt hat. In die Bewertung fließen vor allem Erfahrungen aus dem Vermittleralltag ein. Damit soll das Ranking die tatsächliche Zusammenarbeit zwischen Maklern und Versicherern abbilden.

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Berücksichtigt werden unter anderem Produktqualität, Tarifflexibilität und Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Prozesse im Neugeschäft. Ebenso spielen Serviceleistungen im Bestand, Schadenregulierung und die Vertriebsunterstützung eine zentrale Rolle.

In der Sparte Komposit Privat belegt KS-Auxilia den ersten Platz, gefolgt von der Haftpflichtkasse und Helvetia. Im gewerblichen Kompositgeschäft führt Helvetia vor Alte Leipziger und AIG. Auch in der Kraftfahrtversicherung erreicht Helvetia den Spitzenplatz, vor Itzehoer und Kravag.

In der Lebensversicherung liegt Volkswohlbund auf Rang eins, dahinter folgen Stuttgarter und Alte Leipziger. In der Krankenversicherung sichert sich Continentale den ersten Platz vor Allianz und Barmenia.

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