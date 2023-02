Verifort Capital stellt Vertriebsführung neu auf

In der Verifort Capital Gruppe wird Jens Müller die Geschäftsleitung als Chief Sales Officer (CSO) ergänzen. Er übernimmt damit die Verantwortung für die strategische Ausrichtung des Vertriebs. Alexander Klein leitet zukünftig als Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft das operative Geschäft, teilt das Unternehmen mit.

„Nach unserer erfolgreichen Restrukturierungsphase in den vergangenen Jahren wollen wir 2023 mit neuen Fondsangeboten in den Bereichen Health&Care und Gewerbe-Value-Add unser Wachstum und unsere Präsenz im Markt weiter ausbauen“, erklärt Frank M. Huber, CEO der Verifort Capital Gruppe. „Mit Jens Müller und Alexander Klein konnten wir hierfür zwei Topleute gewinnen, die sich fachlich sehr gut auskennen und in unserer Branche bestens vernetzt sind. Beide arbeiten schon seit mehreren Jahren erfolgreich zusammen. Mit Blick auf unsere Zielgruppen werden sie eigene Schwerpunkte haben, wodurch wir unsere Angebote und unsere Betreuung noch gezielter auf Retail-Anleger und institutionelle Investoren ausrichten können.“

Müller zuvor Vorstand bei Project Real Estate

Jens Müller wird CSO und Mitglied der Geschäftsführung der Verifort Capital Gruppe. Der studierte Kaufmann war zuvor seit 2017 Holdingvorstand bei der Project Real Estate AG. Seit 1995 ist er in Führungspositionen in Unternehmen aus der Immobilien- und Finanzbranche tätig und bringe umfassende Kenntnisse aus dem Bereich der Alternativen Investmentfonds mit. Vor seinem Wechsel zur Project Real Estate AG arbeitete er unter anderem als CSO Germany beim NASDAQ-100-Unternehmen Paychex Inc. sowie als Geschäftsführer bei der Real Invest GmbH, der PCE Premium Capital GmbH & Co. KG und der HSH Real Estate AG.

Alexander Klein war seit 2018 bei der Project Immobilien Gruppe als Geschäftsführer der Project Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH verantwortlich für Vertrieb und Marketing. Davor arbeitete Klein in Führungspositionen für verschiedene Unternehmen der Immobilienbranche, unter anderem bei der Hesse Newman Capital AG, sowie bei international tätigen Gesellschaften wie Allianz Global Investors, Gothaer und Skandia.

Gierig: „Neuen beruflichen Herausforderungen widmen“

Rauno Gierig war als Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaften in Deutschland und der Schweiz verantwortlich für die strategische Neuausrichtung und den Neuaufbau des Vertriebs. In diesem Rahmen trug er maßgeblich dazu bei, ab 2020 den neuen Healthcare-Fonds Verifort Capital HC1 mit über 32 Millionen Euro Investitionsvolumen im Markt zu platzieren. „Wir danken Rauno Gierig für seinen hervorragenden Einsatz, die Marke Verifort Capital erfolgreich im Finanz- und Kapitalmarkt positioniert und den ersten Healthcare-Fonds platziert zu haben“, so Frank M. Huber.

„Ich bin dankbar für die Zeit bei Verifort Capital, für die exzellente Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen, für unsere Erfolge im Aufbau von Neuprodukten, die im besonderen Maße ESG-Kriterien erfüllen, für die Auszeichnungen mit dem Beteiligungspreis für Nachhaltige Investments und für die erfolgreiche Digitalisierung und Internationalisierung des Vertriebs“, sagt Rauno Gierig. „Damit ist aus meiner Sicht eine ausgezeichnete Basis für die erfolgreiche Positionierung und das weitere Wachstum der Verifort Capital Gruppe in der Zukunft geschaffen. Ich möchte mich jetzt neuen beruflichen Herausforderungen widmen“, so Gierig weiter.