Maklerverwaltungssoftware denkt mit: Neues Update für „Professional Works X“

Der DEMV Deutscher Maklerverbund und die Fonds Finanz haben eine neue Ausbaustufe des Maklerverwaltungsagenten „Professional Works X“ vorgestellt. Das KI-System ist in das Maklerverwaltungsprogramm „Professional Works“ integriert und übernimmt mit dem Update eine aktivere Rolle im Arbeitsalltag von Vermittlern.

Kern der Weiterentwicklung ist der Übergang von einer reaktiven zu einer proaktiven Arbeitsweise. Der Agent identifiziert eigenständig anstehende Aufgaben, priorisiert diese und bereitet notwendige Schritte vor. Damit verändert sich die Nutzung von KI im Maklerbüro deutlich: Statt auf Eingaben zu warten, agiert das System zunehmend eigenständig.

„Mit der neuen Version von PWX gehen wir den nächsten großen Schritt in Richtung Automatisierung und Effizienzsteigerung im Makleralltag. Was früher mehrere Tools, manuelle Eingaben und einiges an Zeit erforderte, erledigt der Maklerverwaltungsagent heute auf Zuruf – oder sogar selbstständig“, erklärt Norbert Porazik, Co-CEO der Infitech-Gruppe und Geschäftsführer der Fonds Finanz.