VHV erweitert Versicherungsschutz beim „Firmenprotect Sach“

Unternehmen stehen je nach Branche vor unterschiedlichen Herausforderungen. Die VHV Allgemeine hat ihren Versicherungsschutz in der Sachversicherung erweitert, um diesen spezifischen Risiken besser zu begegnen. Der Tarif „Firmenprotect Sach“ kombiniert Gebäude-, Inhalts- und Autoinhaltsversicherung und wurde um mehr als 30 Leistungsverbesserungen erweitert. Besonders profitieren Unternehmen von optimiertem Schutz gegen Naturgefahren, nachhaltigen Investitionen sowie verbesserten Absicherungen für Elektro- und Mobilitätslösungen.

Verbesserte Absicherung gegen Elementarschäden

Extremwetterereignisse wie Starkregen gelten als zunehmende Bedrohung für Unternehmen in Deutschland. Der erweiterte Versicherungsschutz deckt nun auch Risiken in allen Starkregen-Gefährdungsklassen (SGK I bis III) ab. Zusätzlich werden Schäden durch Überflutung angrenzender Grundstücke sowie durch aufgestautes Wasser oberhalb des Erdgeschosses abgedeckt. Unternehmen erhalten außerdem finanzielle Unterstützung für präventive Maßnahmen wie Sandsäcke, Hochwassersperren oder Rückstausicherungen in Höhe von bis zu 2.500 Euro.

Förderung nachhaltiger Investitionen

Betriebe, die in nachhaltige Technologien investieren oder ressourcenschonend wirtschaften, erhalten eine zusätzliche Absicherung. Mehrkosten für umweltfreundliche Reparaturen oder Neuanschaffungen werden bis zu einem Betrag von 10.000 Euro übernommen. Die Versicherung deckt zudem Kleinwindkraft- und Geothermieanlagen bis 10.000 Euro ab, während Wärmepumpen – unabhängig von ihrem Standort – uneingeschränkt versichert sind. Selbst ein einfacher Diebstahl betriebsfertig installierter Wärmepumpen ist mit abgesichert.

Schutz für Betriebsausstattung und Homeoffice

Auch die Inhaltsversicherung wurde um zahlreiche Leistungen ergänzt. So sind Betriebseinrichtungen im Homeoffice automatisch mitversichert. Zudem umfasst der Versicherungsschutz etwa den Diebstahl von Gartenmährobotern, Defibrillatoren und Stecker-Solaranlagen bis zu 5.000 Euro; die Absicherung gegen Diebstahl von Geschäftsfahrrädern einschließlich E-Bikes und nicht zulassungspflichtiger Pedelecs bis zu 10.000 Euro sowie die Übernahme von Transport- und Lagerkosten für bis zu zwölf Monate

Neuerungen in der Autoinhaltsversicherung

Der Versicherungsschutz für den Inhalt von Fahrzeugen wurde ebenfalls erweitert. Er gilt nun für alle auf das Unternehmen zugelassenen Fahrzeuge, einschließlich gemieteter oder geleaster Transporter. Der Gesamtladungshöchstwert wurde auf 250.000 Euro angehoben. Zudem sind gesicherte Kisten auf offenen Ladeflächen bis 5.000 Euro mitversichert. Auch fest installierte Einbauten wie Regale profitieren von einer zusätzlichen Absicherung.

Mit diesen Erweiterungen bietet die VHV Allgemeine Unternehmen einen umfassenden Versicherungsschutz, der sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Risiken berücksichtigt.